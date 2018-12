Familienkalender 2019 der Stadt Mosbach erschienen

× Erweitern Familienkalender Mosbach 2019

Rechtzeitig vor Weihnachten liegt der Familienkalender der Stadt Mosbach druckfrisch vor! Der kalendarische Begleiter für das Jahr 2019 erscheint in einer Auflagehöhe von 2.800 Exemplaren und wird in der KW 51 kostenlos an die örtlichen Kindergärten, Grund- und Förderschulen sowie an die weiterführenden städtischen Schulen und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche verteilt. Auch im Rathaus und in den Verwaltungsstellen werden Exemplare ausgelegt.

Im Mittelpunkt steht im diesjährigen Kalender das Thema Inklusion in verschiedenen Facetten. Informationen zum Kommunalen Aktionsplan Inklusion, Inklusion im Sport, bei der Arbeit, Freizeit, Betreuung und Bildung sowie Infrastruktur präsentieren sich auf zwölf Kalenderseiten und werden ergänzt durch Veranstaltungstipps zu ausgewählten Terminen. Daneben ist Platz für Einträge von vier Familienmitgliedern, so dass einer übersichtlichen Terminplanung und Organisation nichts mehr im Wege steht.

Der Familienkalender entstand wie bereits in den Vorjahren in Zusammenarbeit mit Markus Slaby Media sowie der Druckerei Laub. Die Stadtverwaltung Mosbach dankt allen Beteiligten für ihre Unterstützung bei der Gestaltung und wünscht mit dem informativen Kalender einen guten Start ins neue Jahr und viel Freude beim Lesen.