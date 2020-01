Mit dem Familienticket für nur 35 Euro in die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Mit der ganzen Familie zum Vorzugspreis von nur 35 Euro in die Kinderwelt? Dieses Angebot gibt es ab sofort bis zum 29. März 2020 bei den Familienwochen in der Indoor-Erlebniswelt. Das Familienticket ist gültig für bis zu sechs Personen. Jede weitere Begleitperson bezahlt einen reduzierten Eintritt von sieben Euro.

Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel, Tante oder Nichte – mit dem Familienticket können alle mit, die einen Tag voller Spiel, Spaß und Action erleben möchten. So sparen Familien bis zu 40 Prozent auf den regulären Eintrittspreis. Gäste tauchen bei ihrem Besuch in beliebte Spielewelten ein, die ideenreich im Großformat umgesetzt sind: Nur hier fahren Groß und Klein in Fun Cars und spielen Fang den Hut® in XXL, klettern und toben im Abenteuerparcours „Das Verrückte Labyrinth“ oder suchen beim memory® Flug Bilderpaare – und alle können mittels Großprojektion zuschauen.

Mutige Abenteurer erklimmen den Riesen-Kletterbaum, der die beiden Stockwerke der Kinderwelt miteinander verbindet. Die Ravensburger Kinderwelt spricht alle Sinne an: Die über 20 Attraktionen fördern Köpfchen und Geist genauso wie Bewegung und Geschicklichkeit.

Das Familienticket ist bis zum 29. März 2020 online unter www.ravensburger-kinderwelt.de oder vor Ort an den Kassen in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim erhältlich und gültig für Familien mit mindestens einem Erwachsenen.