Faschingsferien-Programm und Kinderschminken in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Die närrische Zeit steht kurz bevor und in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim warten wieder abwechslungsreiche Workshops auf die kleinen Besucher ab drei Jahre. Vom 24. bis 28. Februar 2020 können Gäste Faschingsmasken basteln oder ihr eigenes Puzzle gestalten. Am Rosenmontag und Faschingsdienstag werden alle verkleideten Kinder passend zu ihrem Kostüm kostenlos geschminkt.

„Sei kreativ“: Dieses Motto haben sich die Workshops in der Indoor- Erlebniswelt während den Faschingsferien zum Ziel gesetzt. So können kleine Gäste ab drei Jahren in der Ravensburger Kinderwelt ihre eigene Faschingsmaske basteln, das erste eigene memory®, Spiel oder Puzzle gestalten und mit String it! tolle Fadenbilder erschaffen. Immer vor und nach dem lehrreichen Angebot können die kleinen Teilnehmer die mehr als 20 Attraktionen der Kinderwelt erleben und nach Herzenslust ausprobieren. Rutschen, toben und klettern im „verrückten Labyrinth“ Abenteuerparcours, eine aufregende Fahrt auf dem Plitsch-Platsch Pinguin Karussell oder der erste Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule – ein ganzer Tag voller Spaß ist hier garantiert.

Kostenloses Kinderschminken

Auf alle verkleideten Besucher wartet am Rosenmontag und Faschingsdienstag noch eine kleine Überraschung. Sie werden passend zu ihrem Kostüm von Mitarbeitern der Ravensburger Kinderwelt kostenlos geschminkt.

Wer am Faschingsferien-Programm teilnehmen möchte, kann sich ab sofort anmelden. Die Workshops finden täglich (immer Montag bis Freitag) um 11.00 Uhr statt und kosten 14,00 Euro pro Kind. Neben dem regulären Eintritt und dem Workshop sind ein leckeres Mittagessen sowie ein 0,3 Liter Erfrischungsgetränk im Preis bereits enthalten. Weitere Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es unter www.ravensburger- kinderwelt.de sowie telefonisch unter 07154 17 858 70.

Über die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Zeit für gemeinsame Erlebnisse wird in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim groß geschrieben: Über 20 Attraktionen - auf mehr als 2.000 m2 über zwei Stockwerke verteilt - sorgen für Spiel, Spaß und Action mit lehrreichen Aha-Momenten sowohl für Kinder von zwei bis zwölf Jahren als auch für ihre Eltern. Wechselnde Veranstaltungen sorgen für Abwechslung, Workshops fördern Wissen und Kreativität von Familien und Schulklassen. Für Geburtstagskinder stehen vier thematische Partyräume zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch den Ravensburger Shop und ein Bistro. Die 2013 eröffnete Indoor-Erlebniswelt ist ein Eigenbetrieb der Stadt Kornwestheim.