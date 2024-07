Fashionshow der Stuttgarter Modeschule

Die Abschlussklasse 2024 der Staatlichen Modeschule Stuttgart brillierte mit der Kollektion DELULU im traumhaften Ambiente von Schloss Rosenstein. Inspiriert von den Exponaten des Naturkundemuseums haben die 15 Studierenden die Themenfelder Feenwelt, Wald und Pflanzenstrukturen fantasievoll umgesetzt und ihr kreatives Potential in kleine Kunstwerke verwandelt.

Der Designertraum setzt zunächst eine berufliche Erstausbildung z.B. an einem Berufskolleg für Modedesign voraus, dann folgt die zweijährige Ausbildung an der Modeschule. Und endlich starten die jungen Produktentwicklerinnen Mode in die Berufspraxis -Design, Technical Development und Product Management.

Interessant hierzu ist die knapp 40jährige Zusammenarbeit mit HUGO BOSS. Mit einer Campus Tour live im Unternehmen startete die AWARD 2024 in außergewöhnlicher Form unter dem Titel „BOSS – THE WOMAN* für BOSS Fall/Winter 2025. Sie könnte Sprungbrett sein für die Preisträger des Jahrgangs 2024: Der 1. Preis ging an Laura Bauer mit ihrer Kollektion Phoebe Waller Brisge – A muse by BOSS, der 2. Preis an Anna Ullrich mit ihrer Kollektion MIXING DREAMS; der 3. Preis an Antonia Gäßl mit ihrer Kollektion SUNNI X BOSS.

