Fernfahrerstammtisch Kirchberg im Juli, 01.07.26

Für den kommenden Fernfahrerstammtisch am 1. Juli konnte ein regionales Unternehmen gewonnen werden. Referieren wird Friedrich Löw, ­Technischer Leiter der Firma Barthau Anhängerbau GmbH aus Untermünkheim-Brachbach. Das Unternehmen wurde 1966 als Barthau Stahlbau ­gegründet und stellte zu Beginn Getreidetrocknungssilos aus Lochblech her. Kurze Zeit später verschob sich der Fokus auf die Fertigung von Anhängern. In den folgenden Jahrzehnten entwickelten sich die Anhänger der Firma Barthau kontinuierlich weiter. So wurde bei der Herstellung 1971 ­erstmals Sperrholz verwendet, 1975 eine Rückfahrautomatik eingeführt und ab 1976 wurden die Kotflügel, Scharniere und Schrauben serienmäßig verzinkt. Ab 1980 fertigte Barthau den Dreiseitenkipper serienmäßig. Da bei Barthau die Ladungssicherheit eine wichtige Rolle spielt, wurde dort 1999 das bewährte Ladungssicherungssystem TopZurr 21 entwickelt. 2001 erhielt es das Gütezeichen GS und wurde seither stetig weiterentwickelt. Barthau baut nicht nur Anhänger für den Pkw-Bereich bis 3,5 t Gesamtgewicht, sondern auch Anhänger für den Lkw-Bereich. Diese verfügen über eine durchgehende Druckluftbremse, die ein Gesamtgewicht von 18 t zulässt. Sie können zudem mit einer Luftfederung ausgestattet werden, was den Fahrkomfort erhöht. Barthau hat bereits weit über 100.000 Anhänger produziert und ausgeliefert und ist nicht nur in der Region ein bekannter Markenname. Herr Löw wird durch die Geschichte von Barthau führen und zudem einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geben.

Mi. 1. Juli, 18 Uhr, Autohof an der A6, Kirchberg