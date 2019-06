Feuer in Schule in Buchen

× Erweitern Kilian 1488604 via Unsplash Feuerwehr

Der Unterricht war schon voll im Gange, als es plötzlich stark nach Rauch roch. In der Schulküche war ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war enorm. Doch die Lehrer reagierten schnell.

Die Feuerwehr traf am Donnerstag, um circa 11 Uhr, an der Schule in der Sankt-Rochus-Straße in Buchen ein. Die Küche der Schule brannte - aus noch unbekannten Gründen. "Eine Möglichkeit ist ein technischer Fehler, aber wir ermitteln in alle Richtungen", erklärte Sinah Moll, Sprecherin der Polizei Heilbronn, auf MORITZ-Nachfrage.

Geordnete Evakuierung

Ausdrücklich lobte Moll die Evakuierung der Schüler. So konnten glücklicherweise alle Schülerinnen und Schüler das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. "Alle waren schnell am Sammelpunkt."

Die freiwillige Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer vollständig löschen. Eine neue Küche muss nun her. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Betreten werden kann das verrauchte Gebäude im Moment nicht. "Es besteht Rauchvergiftungsgefahr", sagte Sinah Moll. Die Feuerwehr werde das Schulhaus reinigen. "Nach den Pfingstferien können die Schüler dann voller Ehrgeiz wieder am Unterricht teilnehmen."