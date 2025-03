Am Sonntag, den 6. April wird das Feuerwehrhaus in Forchtenberg für alle Interessierten geöffnet, die Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tore ein! Um 9.30 Uhr geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst los. Danach gibt es ein zünftiges Weißwurstfrühstück, passend dazu begleitet vom Musikverein Forchtenberg. Besonders aufregend für Jung und Alt ist die Fahrzeugausstellung, bei der Fahrzeuge und Ausstattung in Ruhe und aus der Nähe betrachtet werden können. Für Fragen hierzu stehen die Kameraden gerne bereit. Für die jungen Gäste gibt es eine Spielstraße der Jugendfeuerwehr mit tollen Belohnungen.Der Nachmittag wird musikalisch begleitet durch die Stadtkapelle Krautheim. Für Essen und Trinken ist den ganzen Tag gesorgt. Besteht Interesse an der Arbeit der Feuerwehr? Einfach die Kameraden direkt ansprechen.

So. 6. April, 9.30 Uhr, Feuerwehrhaus Forchtenberg, www.forchtenberg.de