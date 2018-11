Fischotter – tierischer Neuzugang in Tripsdrill

× Erweitern Foto: Erlebnispark Tripsdrill Fischotter Tripsdrill

Flinke Wassermarder

Das zwischen Stuttgart und Heilbronn gelegene Wildparadies Tripsdrill ist um eine Tierart reicher: Zwei Europäische Fischotter haben in einem eigens für sie errichteten, über 1.000 m² großen Freigehege mit 200 m² großer Wasserfläche Einzug gehalten. Fischotter gehören zu den Marderartigen und sind bestens an das Leben in und am Wasser angepasst. Ihr dichter Pelz schützt sie vor Feuchtigkeit und Kälte. Ursprünglich waren die Fischjäger in ganz Europa verbreitet. Aufgrund von jahrelanger Verfolgung und zunehmender Verbauung von Fließgewässern gelten Fischotter in Deutschland auch heute noch als vom Aussterben bedroht. Erst allmählich erholen sich ihre Bestände. Mit der Haltung von Fischottern möchte das Wildparadies Tripsdrill ein positives Bewusstsein für den flinken Wassermarder und den Schutz seiner Lebensräume wecken. Von einer Holztribüne aus lässt sich das Freigehege, das mit zahlreichen natürlichen Spiel- und Versteckmöglichkeiten und sogar einem Schwimmkanal mit künstlicher Strömung ausgestattetet ist, bequem einsehen.

365 Tage im Jahr Natur pur

Das Wildparadies Tripsdrill bietet zu allen Jahreszeiten ein ganz besonderes Naturerlebnis. Auf einer Fläche von 47 ha ist es die Heimat von über 50, meist einheimischen Tierarten. In begehbaren Freigehegen lassen sich zahme Hirsche füttern und manchmal sogar streicheln. Für noch mehr Abwechslung sorgen der Walderlebnispfad und der große Abenteuerspielplatz. Mitten im Wald gelegen, bietet die Wildsau-Schenke deftige Speisen in schwäbischer Gemütlichkeit. Sie ist in der Wintersaison an allen Wochenenden sowie in den Ferien geöffnet. In den gleichen Zeiträumen finden außerdem um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr die Greifvogel-Flugschau sowie um 14.30 Uhr (außer freitags) die Fütterung von Wolf, Luchs, Bär & Co. statt. Besinnlich wird es bei der Tierweihnacht an den Adventssonntagen 09., 16. und 23. Dezember: Ab 12.00 Uhr wird an allen drei Tagen ein weihnachtliches Programm geboten. Gegen 16.30 Uhr erwartet die kleinen Besucher die Ankunft vom Nikolaus in seiner Pferdekutsche mit Säcken voller Geschenke.

Naturnaher Kurzurlaub im Natur-Resort Tripsdrill

Eine Übernachtung im Natur-Resort vor den Toren vom Wildparadies Tripsdrill ist das ganze Jahr über ein Erlebnis. 28 Baumhäuser bieten auch im Winter behaglichen Hotelkomfort in luftigen Höhen – inklusive Aufenthaltsbereich mit Flachbildfernseher und Kaffeemaschine sowie einem eigenen Sanitärbereich mit Dusche und WC. Die Fußbodenheizung spendet wohlige Wärme. Sogar W-LAN ist kostenfrei verfügbar!

Öffnungszeiten & Preise

Das Wildparadies Tripsdrill hat auch im Winter täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt an Wochenenden und in den Ferien € 11,00 für Erwachsene und Jugendliche sowie € 7,50 für Kinder und Senioren. Ansonsten gilt ein Eintritt von € 8,00 für Erwachsene, bzw. € 6,50 für Kinder und Senioren. Kinder unter 4 Jahren erhalten freien Eintritt. Übrigens: Parken vor dem Wildparadies ist kostenlos möglich