Fit durch die kalte Jahreszeit: Die besten Tipps gegen den Blues

Wenn sich die Sonne kaum durch die dicke Wolkendecke drängt und die Tage kurz sind, leiden viele Menschen unter dem Winterblues. Hinzu kommen jedes Jahr Erkältungs- und Grippewellen. Husten und Schnupfen sind an jeder Ecke anzutreffen, da braucht es ein gutes Immunsystem. Wir haben die besten Tipps zusammengefasst, um die Winterzeit optimal zu überstehen.

Auf den Vitaminhaushalt achten

In der kalten Jahreszeit braucht der Körper Mineralstoffe und Vitamine, um dem Immunsystem volle Power zu geben. Besonders wichtig sind die Vitamine C, B6 und B12 aber auch Zinks und Omega-3-Fettsäuren. Für viele Menschen ist es nicht oder nur unzureichend möglich, den Bedarf über die Nahrung zu decken. Dann sind hochwertige Vitaminpräparate für das Immunsystem eine gute Wahl. Wer sich beispielsweise vegan oder vegetarisch ernährt, kann nur selten eine ausreichende Menge an Vitamin B6 und B12 zuführen.

Auch über das Verdauungssystem lässt sich Einfluss auf die Abwehrkräfte nehmen. Eine gesunde Darmflora profitiert von fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Joghurt oder Kefir, was sich dann wiederum aufs Immunsystem auswirkt. Mit einer ausgewogenen Ernährung hat der Körper bessere Chancen, den Winter problemlos zu überstehen.

Bewegung ist auch im Winter wichtig

Wer rastet, der rostet bekanntlich und auch wenn es draußen kalt und grau ist, gehört Sport zu einem gesunden Alltag. Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt die Abwehrkräfte und hilft gegen miese Laune und Wintermüdigkeit. Beim Sport wird die Durchblutung angeregt, der Stoffwechsel verbessert und Endorphine freigesetzt.

Es muss nicht immer ein großes Workout sein. Ein flotter Spaziergang im Wald, Aerobic zu Hause oder auch eine halbe Stunde Yoga bringen den Kreislauf bereits in Schwung. Wenn jetzt noch ein paar mehr Aktivitäten im Alltag dazu kommen, profitieren Körper und Geist.

An den Vitamin-D-Ausgleich denken

In Deutschland haben zahlreiche Menschen während der Winterzeit Vitamin-D-Mangel. Das Sonnenvitamin wird durch die Strahlung von Sonnenlicht auf die Haut gebildet, im Winter reicht die Intensität aber nicht aus. Da der Körper für zahlreiche Funktionen auf Vitamin-D angewiesen ist und es nur schwer über die Nahrung aufnehmen kann, ist eine Supplementierung oft sinnvoll.

Kleine Mengen sind in Eiern, Fisch und Pilzen enthalten, aber auch das reicht leider nicht aus. Bis zu 2.000 I.E pro Tag gelten als sichere Dosierung. Bei einem starken Mangel muss der Arzt entsprechende Präparate mit höherer Dosis verordnen. Wenn die Sonne im Frühling wieder kräftiger scheint, kann das Vitamin-D fast immer wieder abgesetzt werden.

Tageslicht gegen den Blues nutzen

Licht beeinflusst die Stimmung von Menschen ungemein. Wenn die Tage im Winter kürzer sind, schüttet der Körper mehr Melatonin aus. Das Schlafhormon macht uns müde und verringert gleichzeitig die Ausschüttung von Serotonin. Folglich fühlen wir uns müde und träge, der Winter scheint endlos und die Lust auf Aktivität gering.

Die beste Lösung gegen den Blues ist es, so viel Tageslicht wie möglich mitzunehmen. Schon 30 Minuten in der freien Natur oder auch ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause helfen dabei, die innere Uhr zu regulieren und die Stimmung zu verbessern. Wer nicht rauskommt, kann sich eine Tageslichtlampe besorgen. Sie simuliert natürliches Sonnenlicht und hilft den Winterblues zu vertreiben.