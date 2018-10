× 1 von 2 Erweitern Foto: Flashback Photography Flashback Photography Geschäftsführer Denis Bayrak (27) × 2 von 2 Erweitern Foto: Flashback Photography Flashback Photography Geschäftsführerin Viola Hartmaier (24) Prev Next

»Ein Fotostudio mit Wohlfühlfaktor« – das bestätigen auch die Rezessionen und Bewertungen des Studios. Flashback steht für Qualität, Professionalität, Modernität und Leidenschaft. Zwei Monate haben die Geschäftsführer Denis Bayrak (27) und Viola Hartmaier (24) Gas gegeben und renoviert, um ein frisches und innovatives Fotostudio bieten zu können. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hell, offen und zugleich eine gemütliche Atmosphäre die zu einem Fotoshooting einlädt. Das Herzstück des Fotostudios sind nichtsdestotrotz Denis und Viola. Nicht nur als Geschäftspartner blicken sie in die selbe Richtung, sondern auch privat sind die beiden ein eingespieltes Team. Gerade das verleiht Flashback eine ganz besondere Note. Die beiden sind offen, jung, kreativ und dynamisch. Auch die unterschiedlichen Qualifikationen der beiden ergänzen sich perfekt und geben ihnen die Möglichkeit, einen Komplett-Service für die Kunden anzubieten. Von Pass- und Bewerbungsbildern über Portraits und Hochzeitsaufnahmen bis hin zu Werbeaufnahmen und Imagefilmen erhält man hier ein großes Angebot.

Weitere Infos findet man auf der Webseite. Hier haben die beiden auch einen persönlichen Blog, in dem sie Einblick in den Arbeitsalltag und ihr Privatleben geben. Wer dem Partner oder der besten Freundin ein Fotoshooting bei Flashback schenken will, der kann das über den Online Gutscheinshop ganz einfach und von überall aus tun. Wert aussuchen, persönlichen Text einfügen und direkt nach Hause liefern lassen.

Flashback Photography, Gymnasiumstraße 33, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-1244006, www.flashback-fotostudio.de