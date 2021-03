Folgen von Corona:

Schlafstörungen und die Pandemie scheinen auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas miteinander zu tun zu haben. Werner Waldmann und Dieter Wahl vom »Schlafmagazin« klären über die Zusammenhänge auf und erläutern, was gegen Schlafstörungen zu tun ist.

Was haben Schlafstörungen mit der Pandemie zu tun? Leider sehr viel. Die Auswirkungen auf den gesunden Schlaf fangen bereits mit den Sorgen um die Zukunft an – viele Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Ein sehr großes Problem ist auch, dass viele meinen, sie müssten rund um die Uhr verfügbar sein. Hinzu kommen oft Druck vom Arbeitgeber und das Home Office. Dadurch fehlt der Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen und es gibt keine direkten Ansprechpartner mehr.

Dadurch, dass viele Menschen »nur noch« zum Einkaufen aus dem Haus kommen, haben sie das Problem, dass sie sich »einigeln« und keine soziale Kontakte mehr pflegen. Sie flüchten sich in die virtuelle Welt, in dem sie sehr viel zocken oder sich die ganze Nacht lang Nachrichten schreiben. Man sollte bedenken, dass die Nacht zum schlafen da ist und nicht, um in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein.Was sind die Folgen davon? Viele gehen mit dem Handy zu Bett und sobald eine Nachricht hereinkommt, muss diese überprüft werden. Dann merken sie irgendwann ,dass sie doch noch schlafen sollten und wollen sich zwingen einzuschlafen, aber unter Zwang geht so etwas nicht.

Der bereits erwähnte Arbeitsstress – unabhängig ob im Home Office oder vor Ort – ist ein weiterer Faktor, der nicht unterschätzt werden sollte.

Auch Familienleben wird durch die Pandemie komplett durcheinander gebracht. Man hängt sich Tag und Nacht auf der Pelle und viele haben dadurch keinen persönlichen Freiraum mehr. Gerade in Ballungszentren ist dies oft der Fall. Auch in engen Wohnverhältnissen sollte jeder den nötigen individuellen Freiraum bekommen.

Ein weiterer, schwerwiegender Faktor, nicht nur in Bezug auf Schlafstörungen, sind psychische Probleme, die entweder bereits bestehen, oder aber erste durch die Pandemie oder ihre Konsequenzen ausgelöst werden können. Termine bei den entsprechenden Spezialisten sind zumeist rar. Hinzu kommen viele weitere Faktoren, die, von der Pandemie beeinflusst, direkt oder indirekt zu Schlafstörungen führen können und auch für sich alleine schwerwiegende Faktoren darstellen, etwa der Anstieg der häuslichen Gewalt. Hierbei ist es essentiell, sich Hilfe zu suchen und nicht einfach zu erdulden – entweder bei einer Beratungsstelle oder notfalls auch bei der Polizei.

Ebenso wenig zuträglich ist die Situation der Kinder: Da der meiste Unterricht digital stattfindet, steigt der Medienkonsum, während die Auslastung, etwa durch soziale Kontakte mit anderen Kindern, leidet. Diese Unausgeglichenheit kann den Schlaf ebenfalls beeinträchtigen – sei es der der Erziehungsberechtigten oder der Kinder selbst.

All diese Faktoren sorgen dafür, dass man abends den Kopf nicht frei bekommt, wodurch dann wiederum der wohlverdiente Schlaf ausbleibt. Man wälzt sich im Bett herum, schaut laufend auf die Uhr und denkt, dass man bald wieder aufstehen muss. Man setzt sich selbst unter Druck. Da hilft nur eines: Aufstehen und/oder etwas Leichtes lesen. Der Mensch unterliegt einem natürlichen Schlafrhythmus, dieser ist in der Regel zwischen 90 und 120 Minuten lang, man muss warten, bis man wieder müde wird, denn unter Zwang geht gar nichts.

Werner Waldmann/Dieter Wahl/Andreas Wolf