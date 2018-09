× Erweitern Kaufpark Freiberg Freiberger Herbst

Der »Kaufpark Freiberg« ist ein beliebtes Ziel für Freunde des vielseitigen Einkaufsbummels undder großen Auswahl in Freiberg und Umgebung.In der hellen und überdachten Passage können Kunden neben dem Einkauf mit einem Eis flanieren, bei einem Kaffee entspannen oder sich in derStadtteilbibliothek als Leseratten die Zeit vertreiben. Zum »Freiberger Herbstfest« am Samstag, den 20. Oktober, dürfen sich die Gäste ab zehn Uhr morgens auf ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein freuen.

Der Kaufpark Freiberg steht für eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen unter einem Dach. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei – hier bleibt kein Wunsch offen. Für alle Geschäftsbetreiber im Park steht der Kunde und seine Zufriedenheit dabei an erster Stelle, daher entwickeln sie regelmäßig gemeinsam jahreszeitbezogene Aktionen und Veranstaltungen. Auch in diesem Jahr: Unter dem Motto »Kauf, Kultur, Begegnen« feiert der Park im goldenen Oktober die letzten Sonnenstunden des Jahres und möchte seinen Besuchern so ein paar unvergessliche Stunden schenken, bevor es in die graue Jahreszeit übergeht. Und der »Freiberger Herbst« wird bunt! Das kulturelle Programm kann sich sehen lassen, denn es ist für Entertainment für die ganze Familie gesorgt. Die Gruppe »expressions Academy Münchingen e.V.« sorgt mit Kinderschminken in hautverträglichen Farben, Malen und Basteln für die Bespaßung der kleinen Gäste. Der Deutsch-Russische Kunst- und Kulturverein »KOLOBOK e.V« wird auch in diesem Jahr wieder aufregende Tanzaufführungen darbieten. Wer sich für die wichtigen Helferlein auf Wald und Wiesen interessiert, auf den wartet eine Imkerausstellung.

Der Freiberger Herbst zielt aber auch immer auf den Lokalkolorit, denn diverse Musik- und Kunstaufführungen von Vereinen der Umgebung sorgen darüber hinaus den ganzen Tag für gute Unterhaltung. Auch auf kulinarische Highlights muss nicht verzichtet werden. Wenn sich der Hunger meldet, ist selbstverständlich vorgesorgt: Shopbetreiber und Bäckereien verwöhnen die Gäste und sorgen ganztägig für das leibliche Wohl. Es gilt das Motto: »Erwarten Sie das Besondere, denn der Kaufpark Freiberg ist einmalig!«

Über 40 Jahre Einkaufsfreude

Im historischen Kaufpark finden Besucher neben einfachen Lebensmittelläden und gastronomischem Angebot auch hausärztliche Versorgung sowie eine Apotheke, medizinische Fußpflege, Osteopathie und Physiotherapie. Hier befindet sich auch die Stadtteilbücherei, die zum Schmökern einlädt, eine Sportschule und Nachhilfe für Schüler. Selbstverständlich gibt es eine Postagentur, ein Kreditinstitut und vieles mehr für den täglichen und den besonderen Bedarf.