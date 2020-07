Freizeit für Männer und Freizeit für Frauen

Männer und Frauen unterscheiden sich in vielen Dingen, und das hat natürlich auch seinen guten Grund. Selbst wenn beide anscheinend das Gleiche tun, so passiert es auf unterschiedliche Art und Weise. Verbringen beide Geschlechter ihre Freizeit zum Beispiel mit Lesen, so liest Frau, sofern es sich um „leichte Kost“ handelt, vorzugsweise Themen, die sich in der Welt von Klatsch und Tratsch bewegen. Der Mann hingegen greift hier dann eher zur Fachzeitschrift. Auch in anderen Freizeitbereichen kreuzen sich die Wege von Mann und Frau nur recht selten.

Die unterschiedlichen Freizeitaktivitäten von Männern und Frauen

Im Folgenden wollen wir uns die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von Männern und Frauen einmal näher ansehen.

Die Top 5 der Männer

Nr. 1 – Sport

Sportliche Aktivität liegt sicher ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala bei den Freizeitbeschäftigungen von Männern. Fußball, Fitnessstudio, Radfahren, Klettern, hier gibt es viele Möglichkeiten für den Mann, um die Freizeit sinnvoll zu verbringen. Zum einen hält man sich fit, zum anderen trifft man auch Gleichgesinnte, mit denen es sich herrlich fachsimpeln lässt. Und wenn man schon mal gerade dabei ist, warum dann nicht auch einfach mal eine Wette abschließen. Wetten bei William Hill macht diese ohnehin beliebte Freizeitaktivität dann noch einmal ein Stück interessanter und spannender.

Nr. 2 – Heimwerken

Diese beliebte Freizeitaktivität von Männern bietet gleich mehrere Vorteile. Zum einen wird es gern von den Frauen gesehen, wenn Mann keine zwei linken Hände hat. Ein anderer Vorteil ist, dass man hiermit durchaus in der Lage ist, Geld zu sparen, wenn man nicht für jede Kleinigkeit einen Handwerker rufen muss. Und das betrifft nicht nur Arbeiten im und am Haus, sondern durchaus auch den Garten, wo Mann sich in seiner Leidenschaft so richtig austoben kann.

Nr. 3 – Autos

Auch wenn man keine Ahnung von der Technik hat, so bietet das Auto, des Mannes liebstes Kind, immer einen Anlass, um sich in seiner Freizeit hinreichend mit ihm zu beschäftigen. Es wird gewaschen und poliert, bis Mann sich voller Stolz in ihm spiegeln kann.

Nr. 4 – Grillen

Inzwischen hat sich diese Freizeitbeschäftigung bei den Männern schon fast zu einem ganzjährigen Hobby entwickelt. Es fehlt sicher nicht mehr viel, bis auch die Weihnachtsgans nicht mehr im Ofenrohr, sondern auf dem Grill landet. Vielleicht sind manche nicht ganz so extrem, aber sobald sich erste Sonnenstrahlen im Frühling zeigen, wird angegrillt. Und dieses Hobby kann dann bis in den späten Herbst zelebriert werden.

Nr. 5 – Fernsehen

Wir dürfen es hier nicht verschweigen. Fernsehgucken zählt auch zu ein der Lieblingsbeschäftigungen der Männerwelt. Hier werden aber keine Herz-Schmerz-Schnulzen konsumiert, sondern Sport in allen Facetten, fesselnde Dokumentationen und der etwas härtere Actionfilm.

Die Top 5 der Frauen

Nr. 1 – Freunde treffen

Frauen sind weitaus kommunikativer als Männer. Somit werden auch in der Freizeit sehr gerne soziale Kontakte gepflegt. Sich für ein Stündchen mit der Freundin auf einen Kaffee treffen oder gemeinsam ins Kino gehen steht ziemlich weit oben auf der Liste der beliebtesten Freizeitaktivitäten.

Nr. 2 - Sport

Auch Frau treibt Sport, um sich fit zu halten. Nur sind die Sportarten etwas andere als bei den Männern. Joggen und Radfahren sind hier sehr beliebt, und alles, was für Bauch, Beine und Po gut ist.

Nr. 3 – Wellness

Wellness kann Frau zuhause betreiben, indem sie sich ein entspannendes Schaumbad gönnt. Es geht aber auch sehr gut außer Haus, wenn es noch ein wenig mehr Entspannung sein darf. Kosmetikstudio oder Sauna sind Orte, die Frau dann in ihrer Freizeit gerne aufsucht.

Nr. 4 – Lesen

Ja, auch Frau liest gerne. Wie aber bereits erwähnt, ist die Art der Lektüre eine etwas andere. Eine Computerzeitschrift wird man selten unter den Zeitschriften finden, die eine Frau liest. Aber gemütlich in einen Sessel zurückgezogen und mit einer Tasse Kaffee oder Tee versorgt, liest Frau dann gerne, was so in der Promiwelt los ist.

Nr. 5 – Gartenarbeit

Der Heimwerkerkönig hat das Grobe erledigt, nun kommt Frau und bringt den Feinschliff in den Garten. Ihr obliegt die Auswahl der Blumen und der Dekoration.