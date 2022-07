Freizeit im Sommer - so lässt sich der Sommer aushalten

Sommer in Deutschland bedeutet, die Freizeit draußen zu verbringen. Immer häufiger treibt die Sonne die Luft auf hochsommerliche Temperaturen. So langsam verstehen wir immer besser, warum es die Südeuropäer ein wenig ruhiger angehen lassen.

Ein Platz am Wasser!

Wer Freizeit hat sich einen Platz am Wasser. Hier ist es noch am besten auszuhalten, vorausgesetzt, die Sonne brennt nicht erbarmungslos vom Himmel. Auf jeden Fall muss die Haut vor der UV-Strahlung geschützt werden, sonst gibt es nicht nur einen Sonnenbrand. Übrigens, dass Sonnenschutz im Schatten nicht wichtig ist, ist ein gefährlicher Mythos.

Nur faul herumzudösen, ist nicht jedermanns Sache. Besonders nach dem Mittag brennt die Sonne aber so, dass sich die Frage stellt, wie sich die Langeweile beseitigen lässt. Die Anstrengung für Strandspiele ist einfach zu groß, eine leichte Unterhaltung muss her. Glücklicherweise gibt es heute fast überall schnelles Internet, das für Abwechslung sorgt. Die entsprechende Technik für WLAN haben viele Betreiber schon installiert.

Spielen und Gewinnen am Strand

Wer über schnelles 5G oder LTE verfügt, hat auch so genug Leistung für ein schönes Spiel. Online-Casinos bieten nicht nur für den PC, sondern auch für mobile Geräte abwechslungsreiche Spiele an. Dabei gilt es, auf die Qualität und Seriosität zu achten. Ein Kriterium ist, dass Qualitätsprodukte von Merkur oder Novoline im Online Casino mit Echtgeld verfügbar sind.

Unter Palmen das Wasser rauschen zu hören und ein wenig zocken ist nicht die verkehrteste Sommerbeschäftigung. Vielleicht reicht der Gewinn am Ende des Spiels, um die Getränke bei der abendlichen Strandparty zu bezahlen. Seit Juli 2021 ist in Deutschland das Glücksspiel legal. Einsetzen sollte man nur, was man bereit ist, zu verlieben. Eine Gewinngarantie gibt es, schlimmstenfalls wartet immer der Totalverlust. Die größten Chancen haben Spieler bei legalen Anbietern, die eine offizielle Lizenz vom zuständigen Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt haben.

Festivalzeit im Sommer

Sommerzeit ist Festivalzeit. Die Sonne geht spät unter und bietet so die beste Gelegenheit, Kultur und Kunst zu genießen. Viele Orte in der Region bieten deshalb abwechslungsreiche Feste an, die mit einem vielseitigen Programm viele Geschmäcker abdecken. Die Veranstaltungen finden nicht selten an exklusiven Orten statt. Am schönsten sind Events in Parks oder Gärten, die ein schönes Ambiente für den Kulturgenuss bieten.

Sehr beliebt sind Feste, die an historisch bedeutenden Plätzen stattfinden. Geheimnisvolle Orte sind Burgen und Klöster. Hier lässt sich die Geschichte der Region entdecken. Häufig sind diese Anwesen nicht nur Museen, sondern auch Gastgeber für besondere Kulturereignisse. Mittelalterfeste oder eine Folknacht gehören zu den beliebtesten Freiluftveranstaltungen im Sommer. In der Schule wurde uns beigebracht, wie hart das Leben früher war. Trotzdem sind wir von den alten Bräuchen bis heute fasziniert.

Wenn der Sommer sein hässliches Gesicht zeigt

Nicht immer ist im Sommer der Sternenhimmel zu sehen. Manchmal lädt sich die Atmosphäre auf und der Wetterdienst empfiehlt, lieber zu Hause zu bleiben. Hier muss keine Langeweile aufkommen. Schon mit einer kleinen Investition lassen sich Automatenspiele namhafter Hersteller virtuell in Gang setzen. Einen Dresscode gibt es nicht. Und wenn der Regen vorbei ist? Dann geht es hinaus in den Bier- oder Weingarten. Das Geld für die Zeche kommt vielleicht aus einem Spielgewinn.