Die Weihnachtszeit steht wieder an und alle Eltern mit Kindern möchten natürlich eine ganz besondere Zeit gemeinsam verbringen. Daher geben wir Ihnen im Folgenden einige Tipps, um die Feiertage unvergesslich zu machen, sowohl für Sie als auch für Ihre Kinder.

Weihnachten - Zeit für die Geschenke

Bereits bei den Geschenken sollten Sie an die Tage nach dem Fest denken. Vor allem Tickets für Veranstaltungen, das Kino oder den Tierpark können in den Weihnachtsferien gut eingelöst werden. Zudem sorgen Sie dadurch für tolle gemeinsame Erlebnisse. Wenn Sie gerne Gesellschaftsspiele spielen, dann sollte auch ein solches unter den Geschenken sein. Jedes Jahr erscheinen neue interessante Brettspiele, für die Sie in den anschließenden Tagen genug Zeit haben. Aber auch Spielsachen oder Einkaufsgutscheine können in der Weihnachtszeit gemeinsam genutzt werden. Trotzdem sollte auch ausreichend Zeit für ein wenig Entspannung und Zeit mit Freunden freigehalten werden.

Tipps für eine entspannte Weihnachtszeit mit Kindern

Planen Sie die Weihnachtszeit, damit diese möglichst entspannt wird. Lassen Sie genug Freiräume für spontane Aktivitäten oder um einfach mal auszuspannen. Im Folgenden geben wir Ihnen nun einige Anregungen, wie Sie eine tolle Weihnachtszeit mit den Kindern verbringen können:

Mal ins Kino

Nicht nur im Fernsehen kommen zu Weihnachten viele Klassiker, auch im Kino laufen die schönsten Weihnachtsfilme. Aber zu Weihnachten kommen auch viele neue Filme raus, da dann die meisten Menschen Zeit für einen Kinobesuch haben. Schauen Sie sich das Programm von Kinofans.com an und verbringen Sie einen wunderbaren Kinotag. Gerade nach dem letzten Jahr, in dem man kaum ins Kino konnte, kommen nun viele gute Filme, die Sie sich entspannt anschauen können.

Weihnachtsschatzsuche

Wenn Sie in der Weihnachtszeit nicht nur zu Hause sein möchten, dann ist eine Weihnachtsschatzsuche für die Kinder eine tolle Sache. Entweder wird diese im eigenen Haus durchgeführt, im Garten oder aber auch im Wald. Gestalten Sie die Schatzsuche möglichst spannend und altersgerecht. Sie können das Ganze aber auch als Spiel verpacken, sodass Ihre Kinder als Weihnachtswichtel beim Ausliefern und Sortieren der Geschenke helfen sollen. Sie können natürlich auch die Geschenke verstecken, welche dann durch die Kinder gesucht werden müssen. Auch eine Schnitzeljagd eignet sich gut dafür.

Spiele spielen

Besonders schön ist es in der dunklen und kühlen Weihnachtszeit gemeinsam Gesellschaftsspiele zu spielen. Nicht nur an den Weihnachtstagen selbst ist es sehr beliebt, sondern auch in den Tagen danach. Holen Sie einige Klassiker heraus oder fragen Sie Ihre Kinder, was sie gerne mal spielen würden. Je jünger die Kinder sind, desto geringer ist die Frustrationstoleranz und Aufmerksamkeitsspanne, weshalb Sie es auch nicht übertreiben sollten. Definieren Sie vorher klare Regeln fürs Spielen und legen Sie auch Spielpausen ein. Achten Sie zudem darauf, dass auch genügend Freiräume zwischen den Spielen geboten werden.

Plätzchen backen

Gemeinsames Backen ist ebenfalls ein tolles Erlebnis. Dies sollten Sie jedoch vorher planen, denn an den Weihnachtstagen haben viele Geschäfte geschlossen. Zudem ist es so, dass gerade zwischen den Feiertagen viele Menschen einkaufen gehen, weshalb das Ganze relativ stressig werden könnte. Besorgen Sie daher möglichst früh alles was Sie benötigen und achten Sie darauf, dass es auch den Kindern schmeckt.

Ab in den Schnee

Auch während der Feiertage ist Bewegung sehr wichtig, gehen Sie mit Ihren Kindern so oft es geht raus. Vor allem im Schnee macht es den kleinen besonders viel Spaß, entweder wandern Sie ein wenig, bauen einen Schneemann oder gehen sogar Schlittenfahren. Die frische Luft tut allen gut. Achten Sie nur darauf, dass alle warm genug angezogen sind und entdecken Sie die Natur ein wenig spielerisch.

Orientieren Sie sich an unseren Tipps und sorgen Sie für unvergessliche Freizeitaktivitäten für die ganze Familie, in den Weihnachtsferien. So kombinieren Sie Spiel und Spaß mit Erholung und Weihnachtsromantik.