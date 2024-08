Freizeitbeschäftigung bei Regenwetter

Schlechtes Wetter trübt nicht selten die Stimmung. Man möchte raus, etwas unternehmen, aber der Regen prasselt unaufhörlich gegen die Fensterscheiben. Ein gemütlicher Filmabend ist da die naheliegende Wahl. Aber wenn der Regen mehrere Stunden oder gar Tage anhält, wird auch das irgendwann langweilig. Hier sind einige Tipps, die Abwechslung und Spaß in den regnerischen Alltag bringen.

Lesen

Für jeden, der gerne liest oder ein Buch schon länger bei sich daheim liegen hat, bietet sich die perfekte Gelegenheit zum Lesen. Ein gutes Buch entführt einen in fremde Welten und lässt einen die miese Laune wegen des grauen Himmels schnell vergessen. Wer für ein paar Stunden in einem spannenden Buch versinkt, regt die Fantasie an, wodurch man gleichzeitig wunderbar entspannt. Zudem trainiert Lesen die Konzentration und stimuliert die Gehirnzellen. Ob man Fan von Romanen, Krimis, Biografien oder Sachbüchern ist, spielt dabei keine Rolle.

Bücher müssen übrigens nicht unbedingt neu gekauft werden. Büchereien wie die Stadtbücherei Pfullingen sowie die Stadtbibliothek Schwäbisch Hall bieten eine große Auswahl zum Ausleihen an.

Kochen

Schnell etwas Kleines aufwärmen kann jeder, aber warum nicht die Zeit nutzen und endlich ein neues Rezept ausprobieren? Es macht unheimlich Spaß und das Beste daran ist, dass man am Ende eine leckere Mahlzeit zum Genießen hat. Für viele Gerichte muss niemand das Haus verlassen und einkaufen gehen, weil die Zutaten häufig sowieso zu Hause im Vorratsschrank sind.

Wer Kinder hat oder gerade die Nichte oder Neffen zu Besuch, bezieht sie einfach mit ein. Das Kochen mit dem Nachwuchs dauert zwar etwas länger, bietet dafür aber gemeinsame Zeit und fördert die Neugier sowie Kreativität.

Spiele

Brettspiele machen Spaß und sind für viele Menschen ein beliebter Zeitvertreib. Es gibt unzählige Klassiker wie Scrabble, Monopoly, Dame oder Schach sowie moderne Spiele, die für mehrere Stunden Unterhaltung sorgen.

Wer alleine zu Hause ist oder keinen Spielpartner hat, spielt einfach online gegen andere. Für jeden, der etwas mehr Spannung und Abwechslung haben möchte, sollte einmal Online-Casinos ausprobieren. Besonders die steigende Beliebtheit des Crazy Time Glücksrad zeigt, wie viel Spaß man dabei haben kann. Dabei handelt es sich um ein aufregendes Live-Casino-Spiel, bei dem ein großes Glücksrad gedreht wird. Es gibt vier Bonusspiele und eine Multiplikator-Funktion und dementsprechend viele Chancen zu gewinnen. Crazy Time verbindet sozusagen das klassische Spielprinzip mit modernen Features und sorgt so für jede Menge Unterhaltung und Nervenkitzel. Der Mindesteinsatz beträgt nur 0,10 CHF.

Mitspielen kann bei dieser verrücktesten Live-Online-Spielshow aller Zeiten jeder, der volljährig ist, vorausgesetzt es besteht keine Spielsperre oder Spielverbot. Zudem ist ein Wohnsitz in der Schweiz notwendig. Die Anmeldung ist einfach, man erstellt einfach ein Spielerkonto, gibt die erforderlichen Daten an und schon kann der Spaß beginnen.

Wellness

Wer in letzter Zeit viel Stress hatte oder sich generell etwas ausgelaugt fühlt, sollte das schlechte Wetter nutzen, um sich zu erholen. Ein entspannendes Bad, eine Gesichtsmaske oder der Gang in ein Massagestudio wirken oft wahre Wunder. Danach fühlt man sich wieder wie neu geboren und sehr entspannt.

Ein Besuch in einem Thermalbad ist ebenfalls zu empfehlen. Die warmen, mineralhaltigen Wasserbecken fördern die Durchblutung und helfen, Verspannungen im ganzen Körper zu lösen.

Viele Thermalbäder bieten zusätzlich Saunen und Dampfbäder an, die den Entspannungseffekt noch verstärken.