FreizeitMonster und die Zukunft der Freizeitgestaltung

Was kann ich am Wochenende machen? Vielleicht kennst du das ja auch: Es ist schon wieder Freitag und man hat während einer anstrengenden Arbeitswoche einfach keine Zeit gehabt, Pläne zu schmieden. Die Aussichten? Serien schauen und auf der Couch hängen. Doch ist es das, wofür wir 5 Tage lang gearbeitet haben? Sollte die Couch wirklich das Zentrum unserer Freizeitgestaltung sein?

Diese Fragen hat sich auch das Team von FreizeitMonster gestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass einer der Hauptgründe für diese Entwicklung darin liegt, dass man häufig nicht so einfach weiß, was man in seiner Umgebung unternehmen kann. Vor allem die Abwechslung fehlt hierbei oft. Das Freizeit-Startup hat es sich daher zum Ziel gesetzt, dieses Problem zu lösen und eine Plattform entwickelt, mit der wir wieder mehr aus unserer freien Zeit rausholen können. Das Ergebnis gegen diesen Freizeitstress ist die Ausflug-Suchmaschine FreizeitMonster, mit der die Freizeitgestaltung zum Kinderspiel werden soll.

In einer Welt, in der Zeit und Aufmerksamkeit kostbar sind, wird die Gestaltung der Freizeit zu einer immer wichtigeren Angelegenheit. Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihre knappen Stunden abseits von Arbeit und Verpflichtungen sinnvoll zu nutzen, sei es für Entspannung, Abenteuer oder gemeinsame Erlebnisse mit Familie und Freunden.

"Als ich nach Stuttgart gezogen bin, war ich von der Vielfalt der Freizeitmöglichkeiten fasziniert. Aber es war eine echte Herausforderung im Dschungel der Möglichkeiten das passende Ausflugsziel zu finden. Da dachte ich mir, es muss doch einen einfacheren Weg geben, und so entstand die Idee für FreizeitMonster", erinnert sich Benjamin Lotz, Gründer von FreizeitMonster.

Es muss nicht immer ein wochenendfüllender Kurzurlaub sein, häufig gibt es viele Alternativen, die in wenigen Minuten erreichbar sind und sich gut für ein Mikroabenteuer eignen. „FreizeitMonster steht für eine Ausflugskultur, die sich nach Feierabend oder am Wochenende leicht in den Alltag integrieren lässt. Schöne Parks, Minigolfanlagen, Erlebnisbauernhöfe oder Aussichtspunkte – es gibt viel in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und wir müssen gar nicht stundenlang fahren, um einen tollen Ausflug zu machen“, beschreibt Benjamin die Mission seines Startups.

Im Kern ist FreizeitMonster eine Suchmaschine für Freizeitaktivitäten und Ausflugsziele – ein umfassendes Portal, das eine Vielzahl von Freizeitangeboten aggregiert und präsentiert, um den Nutzern eine einfache und intuitive Suche nach Aktivitäten, Orten und Veranstaltungen zu ermöglichen. Mit einer Vielzahl von Kategorien und Filtermöglichkeiten bietet FreizeitMonster Inspiration für jeden Geschmack und jede Vorliebe. Ob Wochenend- und Familienausflüge, Städtetrips, Junggesellenabschiede, Kindergeburtstage oder Kurzurlaube - hier findet jeder das passende Angebot für sich.

"Wir wollen es unseren Nutzern so einfach wie möglich machen, ihre Freizeit zu planen und zu genießen. Denn am Ende zählt doch das Erlebnis und nicht die stundenlange Planung", erklärt Benjamin.

Neben der Web-Suchmaschine gibt es FreizeitMonster auch als App, die es den Nutzern ermöglicht, auch unterwegs nach Aktivitäten zu suchen und sich inspirieren zu lassen. Die App bietet mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche auch digitale Stadttouren und interaktive Inhalte, die einen Ausflug noch erlebnisreicher machen können. „Egal, ob man sich in einer neuen Stadt befindet oder seine Heimatstadt neu entdecken möchte, die App von FreizeitMonster ist der perfekte Begleiter für jeden Abenteurer“, beschreibt Benjamin den digitalen Freizeit-Guide.

"Wir haben seit der initialen Idee im Jahr 2019 mit unserem Team lange hart daran gearbeitet, die App benutzerfreundlich und gleichzeitig funktionsreich zu gestalten. Sie soll unseren Nutzern dabei helfen, ihre Freizeit voll auszukosten, egal wo sie sich gerade befinden", erklärt Benjamin stolz.

Ein weiterer Schwerpunkt von FreizeitMonster liegt auf der Vielfalt und Authentizität lokaler Angebote. Die Plattform unterstützt den Lokaltourismus und kleine Anbieter, indem sie diesen eine kostenlose Möglichkeit bietet, ihre Angebote zu präsentieren. Dadurch wird nicht nur die Vielfalt der Freizeitaktivitäten gesteigert, sondern auch die lokale Wirtschaft gestärkt. Benutzerfeedback und Bewertungen sorgen zudem für eine kontinuierliche Qualitätskontrolle und helfen anderen Nutzern bei der Auswahl passender Aktivitäten.

"Wir wollen nicht nur den Nutzern ein großartiges Erlebnis bieten, sondern auch unseren Partnern in der Freizeitbranche dabei helfen, sich zu präsentieren und zu wachsen. Gemeinsam können wir die Freizeitgestaltung revolutionieren", betont Benjamin.

Mit einer breiten Zielgruppe, die Menschen jeden Alters und Interessen umfasst, strebt FreizeitMonster danach, das größte Freizeitportal im deutschsprachigen Raum zu werden. Doch hinter diesem ehrgeizigen Ziel steht eine noch größere Mission: die Bereicherung des Freizeitlebens.

"Die Welt wird immer digitaler, daher ist es wichtig, dass wir auch die Freizeitgestaltung an die Bedürfnisse der Menschen anpassen, ohne den Bezug zur realen Welt zu verlieren. Serien schauen, Streaming und Computerspiele haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung, aber einen erlebnisreichen Ausflug mit Freunden oder der Familie können sie nicht vollständig ersetzen", erklärt Lotz voller Überzeugung.

