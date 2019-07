Fridays for Future: Bußgeld für die Eltern?

× Erweitern Fridays for Future Die Demos für mehr Klimaschutz finden auch in Heilbronn statt - auch während der Ferien

In Mannheim hat eine Schuldirektorin Namen von Schülern, die wegen der Fridays for Future-Demos fehlten, ans Ordnungsamt gemeldet. Die Bußgeldbescheide an die Eltern über je 90 Euro hat die Stadt Mannheim nun wieder aufgehoben. Wie sieht es hier aus, in Heilbronn?

Die Stadt Mannheim erklärte inzwischen: Es sei zunächst nicht klar gewesen, dass die Schüler von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht und deshalb gefehlt hätten.

Unterrichtsausfall

Wie sieht es eigentlich mit dem Unterrichtsausfall auf Schulseite aus? Eine Umfrage von „Zeit Online“ und Statista, bei der 3643 Eltern, Lehrer und Schüler befragt wurden, ergab: Im Schnitt fielen bundesweit 5,2 Prozent der Schulstunden aus. Das ist etwa doppelt so viel, wie von den Bildungsbehörden an Unterrichtsausfall (2-3%) gemeldet wurde. Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Elternbeiräte an Gymnasien (Arge) im Regierungsbezirk Stuttgart, Michael Mattig-Gerlach, sprach noch im September von einer "verheerenden Situation" an den Schulen.

Stadt Heilbronn: 158 Fälle im ersten Halbjahr

Auf Anfrage der MORITZ-Redaktion erklärte das Presseamt der Stadt Heilbronn, dass das Ordnungsamt wegen Schulschwänzens im ersten Halbjahr 2019 bereits in 158 Fällen aktiv geworden ist. Eine hohe Zahl verglichen mit den Vorjahren: 2016 gab es insgesamt 300 Verfahren, 2017 286 und 2018 190 Fälle. Fällig werden für das Schuleschwänzen je nach Häufigkeit und Dauer zwischen 50 und 325 Euro für Schüler, für Eltern zwischen 50 und 350 Euro.

Bei den 158 Verfahren aus 2019 handelt es sich nicht um Meldungen wegen Fridays for Future. In Heilbronn wird die Teilnahme an den Demos während der Schulzeit derzeit nicht geahndet.

