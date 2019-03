Frühling, Feiern, Freude und eine tolle Spende beim »Primelefest« der Schwabengarage

× Erweitern Primelesfest Scheckübergabe (v.li.) Stefan Salbeck (Regionalleiter der Schwabengarage Region Stuttgart) und Julia Sonnleitner (Marketing Region Stuttgart) bei der Scheckübergabe mit Martin Klummp ( Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Hospiz Stuttgart e.V.)

Mit dem »Primelefest« wurde am vergangenen Wochenende in der Schwabengarage Stuttgart dem Frühlingsbeginn gehuldigt. Kunden, Freunde, Interessierte und Familien konnten bei großer Feier ein buntes Programm und Angebot genießen. Die kleinen Besucher kamen beim Kinderschminken, auf der Hüpfburg und bei der großartigen Balonkunstvorführung des Kornwestheimers Alex Twister auf ihre Kosten, während für die Großen ein Gin-Tasting des in Stuttgart produzierten Mosaik Gin, die Möglichkeit eines schicken Barbierbesuchs beim Kingsman Barber Shop und natürlich die Schauraumaktionen der Schwabengarage in Anspruch nehmen konnten.

Seit Jahren stellt die Schwabengarage mit der Unterstützung zuverlässiger Partner das Primelesfest auf die Beine. Namensgeber ist die Primel, eine Schlüsselblume, welche vom tiefsten Asien bis ins Schwabenland blüht. Sie prägte auch das farbenfrohe Ambiente auf dem Primelesfest, wofür die Floristin Beatrice Bouchtomble verantwortlich zeichnete.

Besonders gefreut haben dürfte sich das Kinderhospiz, vertreten durch Herrn Martin Klumpp, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Hospiz Stuttgart e.V. Stuttgart, über die Spendenübergabe von €2750,-. Die Schwabengarage und ihre Sponsoren hatten für das Kinderhospiz gesammelt und gespendet.