Frühling im Garten: So gräbt man ihn komplett um

Steht die Sonne wieder höher am Himmel, freut sich der Hobbygärtner auf die bevorstehende Saison. Damit der Garten grünt und blüht, braucht er jetzt besonders viel Zuwendung. Die Beete müssen umgegraben werden, der Boden braucht eine Düngung und die Rückstände des Winters sollten beseitigt werden.

Garten umgraben: Im Frühjahr oder im Herbst?

Einige Gärtner schwören auf das Umgraben im Herbst. Wer vor Wintereinbruch umgräbt, kann die Beete im Frühjahr leichter anlegen. Aber hier sollte man bedenken, dass der Frost die an der Oberfläche befindlichen Mikroorganismen zerstört. Das kann zu einer unvorteilhaften Bodenbeschaffenheit führen und die Ernte im Folgejahr nachteilig beeinflussen. Gräbt man die Erde im Frühling um, gestaltet sich die Gartenarbeit schwieriger.Der Boden ist fest und nach einem schneereichen Winter durchnässt. Dennoch ist das Frühjahr in Bezug auf die Bodenqualität der beste Zeitpunkt zum Umgraben. Die fleißigen Gartenhelfer in der Erde überleben den Winter und auch die Nährstoffe bleiben im Gartenboden erhalten. Sobald es keinen Bodenfrost mehr gibt, was meistens zwischen Ende Februar und Mitte März der Fall ist, können die Beete auf die Aussaat und Bepflanzung im Frühling vorbereitet werden. Tipp: Bei größeren Gärten kann man sich die Arbeit aufteilen. Gemüsebeete werden nach der Ernte im Herbst, Blumenbeete und Kräuterrabatten im Frühjahr umgegraben.

Auf die richtigen Geräte kommt es an

Passionierte Gärtner wissen, wie wichtig die richtigen Werkzeuge und Geräte sind. Müssen größere Flächen umgegraben werden, kann man sich beispielsweise bei M&V Veit Baumaschinen leihen. Neben den Beeten braucht auch der Rasen eine intensive Pflege. Dafür sind elektrische Geräte ideal, da sie das Auflockern und Vertikutieren größerer Rasenflächen vereinfachen und viel Zeit sparen. Ein Gärtner besitzt eine ganze Reihe an Geräten zur Bodenbearbeitung. Dennoch kann es hilfreich sein, sich das eine oder andere Werkzeug auszuleihen, um schneller voranzukommen.

Rückenschonendes Umgraben - Gartenarbeit kann Freude machen

Ein Spaten, eine Spatengabel und ein Grubber, ein Rechen und eine Harke bilden die Grundausrüstung des Gärtners. Die Spatengabel kann den klassischen Spaten völlig ersetzen und eignet sich vor allem für Böden, die mit Steinen durchsetzt und sehr hart sind. Ein Vorteil dieses Geräts beruht auch auf der Tatsache, dass das Risiko einer Beschädigung von Wurzeln und Kleinlebewesen beim Umgraben geringer ist.

Pixabay

Mit dem richtigen Werkzeug bleiben Rückenschmerzen nach der Gartenarbeit aus. Man kommt schneller voran und ist motivierter, da man das gewünschte Ergebnis schneller sieht. Einen Großteil aller Gartengeräte kann man heute in elektrischer Ausführung kaufen, sodass die Gartenarbeit nicht viel Mühe macht - dafür aber viel Freude bereitet. Auch die angesprochene Spatengabel ist als Elektrogerät mit einem leistungsstarken Akku erhältlich. Sie wird jedes Frühjahr gebraucht, wodurch sich ein Kauf perspektivisch auszahlt.

Warum der Garten jährlich umgegraben werden sollte

Durch das Umgraben wird der Boden gelockert und optimal belüftet. Die Unkrautentfernung fällt leichter, da selbst Unkraut mit tiefsitzenden Wurzeln einfach aus der lockeren Erde zu ziehen ist. In einem lockeren und sauerstoffreichen Boden gedeihen Gemüse, Blühpflanzen und Kräuter besonders gut. Wer die Blütenpracht genießen und eine reiche Ernte verzeichnen möchte, sollte im Frühjahr zum Spaten greifen und seinen Garten auf den Sommer vorbereiten. Mit den richtigen Werkzeugen und ein wenig Übung gelingt das Vorhaben jährlich schneller. Der Lohn für die Mühe sind kräftige und gesunde Pflanzen.