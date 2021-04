Fünf Arten, auf die CBD das Wohlbefinden von Senioren verbessern kann

Älter werden ist keine Freude. Mit den Jahren melden immer mehr Körperteile auf schmerzhafte Art, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Alltägliche Aktivitäten, die früher nie ein Problem waren, fallen auf einmal schwer. Und auch das Gedächtnis lässt Senioren gerne einmal im Stich. Zum Glück kann jeder etwas tun, um die Erscheinungen des Alterns ein wenig zu bremsen. Dazu gehören Bewegung, gesunde Ernährung und ein aktives Sozialleben. Viele Senioren setzen auch auf Nahrungsergänzungsmittel. Die können aber nicht immer halten, was sie versprechen. Dieser Artikel nimmt das beliebte Mittel CBD unter die Lupe. Tatsächlich gibt es vielversprechende Hinweise, dass der Stoff das Wohlbefinden von Senioren verbessern kann. Es ist zwar noch mehr Forschung nötig. Aber die folgenden fünf Punkte machen durchaus neugierig.

1. Bessere Schlafqualität

Neun Stunden durchschlafen? Das war einmal. Senioren müssen während der Nacht oft mehrmals aufs Klo. Oder sie wachen schon während der frühen Morgenstunden auf und finden nicht mehr zurück in den Schlaf. Viele CBD-Anwender berichten davon, dass sie nach der Einnahme besser einschlafen oder länger durchschlafen. Das könnte möglicherweise daran liegen, dass der Stoff die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol verringern kann.

2. Linderung von Schmerzen

Mehr als 90 % der über 75-Jährigen leiden unter chronischen Knochen- oder Gelenkschmerzen. Das kann schon den Gang zum Supermarkt zur Qual machen. Es gibt Hinweise aus der Forschung, dass CBD die Schmerzwahrnehmung beeinflusst. Im Vergleich zu vielen Medikamenten weist es dabei deutlich weniger Nebenwirkungen auf. Allerdings ist der Stoff vermutlich eher bei schwachen bis mittleren Schmerzen geeignet.

3. Weniger Medikamente

Ob CBD tatsächlich geeignet ist, die Einnahme von Medikamenten zu ersetzen, muss natürlich vorab mit einem Arzt geklärt werden. Aber gerade wenn es um Schlaf- oder Schmerzmittel geht, könnte das Pflanzenpräparat durchaus Vorteile haben. Denn die Nebenwirkungen solcher Medikamente sind oft eine große Belastung. Einen Nachteil hat CBD allerdings: Die Krankenkassen beteiligen sich in aller Regel nicht an den Kosten.

4. Stärkung der Knochen

Aufgrund der abnehmenden Knochendichte werden Knochenbrüche im Alter immer häufiger. Effektive Mittel gegen den Knochenschwund gibt es bislang nicht. Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass CBD hier Potential hat. Der Stoff regt die Aktivität von Osteoblasten. Diese Zellen bauen neues Knochenmaterial auf und können so die Knochendichte erhöhen. Weitere Studien müssen klären, ob dieser Effekt auch die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs reduziert.

5. Schutz vor neurologischen Erkrankungen

In Tierversuchen weist CBD teilweise auch eine neuroprotektive Wirkung auf. Das ist besonders interessant, weil neurologische Erkrankungen im Alter besonders häufig sind. Dazu zählen beispielsweise Demenz, Parkinson und Hirnhautentzündungen. Sollte CBD sich auch beim Menschen als effektiv erweisen, könnte es möglicherweise präventiv eingesetzt werden.

Einnahme von CBD

Es gibt also gute Gründe für Senioren, CBD einmal auszuprobieren. Zur Einnahme gibt es meh-rere verschiedene Möglichkeiten. Am bekanntesten ist CBD-Öl, das meist pur oder in Getränken eingenommen wird. Eine Alternative sind CBD-Liquids zum Verdampfen. Diese Produkte können mit speziellen elektronischen Zigaretten genutzt werden. Weil das CBD inhaliert wird, setzt die Wirkung besonders schnell ein. Eine dritte Möglichkeit sind CBD-Kapseln, die mit einem Glas Wasser nach der Mahlzeit eingenommen werden.