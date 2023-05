Fünf Jahre Fernfahrerstammtisch in Kirchberg

Nach fünf Jahren ist der Fernfahrerstammtisch in Kirchberg fast schon zur Institution geworden. Allmonatlich treffen sich Trucker und andere Interessierte, um Fachvoträgen zu lauschen. Frank Kreißl, einer der Mitbegründer, berichtet, wie der Fernfahrerstammtisch entstand und wie er sich entwickelte.

Am 6. Dezember 2017 war es soweit: Der erste Fernfahrerstammtisch Kirchberg konnte stattfinden – mit immerhin 15 Besuchern. Gar nicht so schlecht für ein erstes Treffen eines noch nicht etablierten Stammtisches, denn, wie Frank Kreißl zu berichten weiß: »Erfahrungsgemäß kommen die Fernfahrer von selbst selten zu diesen Stammtischen.« Die Idee selbst entstand einige Monate zuvor, als Frank Kreißl und die anderen Gründer des Fernfahrerstammtisches, Siegfried Knappenberger, Rolf Hamprecht und Frank Schmidt, sich dazu entschlossen, den Fernfahrerstammtisch nicht nur zu gründen, sondern auch ehrenamtlich zu stemmen, da eine derartige Einrichtung an der A6 bislang nicht existierte. »Rolf, Sigi und ich besuchten einen Stammtisch in Geiselwind bei Würzburg, um dort Informationen über den Ablauf zu gewinnen«, erinnert sich Frank Kreißl. »In anderen Bundesländern werden solche Stammtische übrigens von der Polizei initialisiert«, fügt er hinzu. Ein Veranstaltungsort war mit dem Autohof an der A6 bei Kirchberg schnell gefunden. »Die damalige Pächterin, Jutta Blumenstock, unterstützte uns von Anfang an und stellte uns den Nebenraum des Autohofs zur Verfügung.«

Inzwischen läuft die Organisation des Fernfahrerstammtischs reibungslos, nicht zuletzt dank weiterer Organisatoren wie Dieter Wahl, Manuel Rüdel, Martin Rollmann und Rene Breitenbach, dem aktuellen Pächter des Autohofs. »Jeder lässt seine Beziehungen spielen und trägt so zu einem reibungslosen Ablauf bei«, erläutert Frank Kreißl. »Wir setzen uns einmal im Jahr zusammen und machen einen Plan, wer zum Stammtisch eingeladen werden kann und welche Themen angesprochen werden.« Ursprünglich sollten die Vorträge nur 15 bis 20 Minuten dauern, schon bald wurde allerdings klar, dass das nicht ausreicht, um komplexere Themen zu erörtern. Auf die Wahl der Themen legen die Organisatoren großen Wert: »Die Referenten kommen aus den verschiedensten Gebieten rund um den LKW – Technik, Logistik, Gesetzeslage und, und, und... Mittlerweile fragen auch schon Firmen an, ob die Möglichkeit einer Vorstellung ihres Produktes möglich ist. Wir wollen aber keine Verkaufsveranstaltungen und mussten deshalb schon einige Anfragen ablehnen.«

Die Herangehensweise erwies sich als erfolgreich, die Besucherzahl wuchs, im Dezember 2022 erreichte sie einen seltenen Rekord von 70. Auch für die Zukunft ist einiges geplant, beispielsweise ein Oldtimer- oder Truckertreffen. »Der Stammtisch wird von den Besuchern sehr gut aufgenommen«, berichtet Frank Kreißl. »Die Gespräche sind immer interessant. Natürlich wird auch geschimpft, diskutiert und aufgeklärt, wenn mal etwas unklar ist. Immer sehr respektvoll und freundlich. Wie es beim Stammtisch eben läuft.«