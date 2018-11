Für den guten Zweck

× Erweitern Foto: Schwaben Bräu/Christoph Sonntag Christoph Sonntag Die einmalige Brauereiführung mit moderierter Bierprobe, Biergenießerbuffet und Kabarett-Einlage von Hobbybrauer Christoph Sonntag war ein voller Erfolg.

„Dieses Mal haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine einmalige Brauereiführung mit dem ambitionierten Hobbybrauer und unserem langjährigen Partner Christoph Sonntag“, erklärt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. Rund 40 Gäste haben an diesem exklusiven Event mit moderierter Bierprobe und einem deftigen Biergenießerbuffet teilgenommen. Highlight der karitativen Veranstaltung war die Showeinlage von Christoph Sonntag, bei der herzhaft gelacht und geschmunzelt wurde. Beim Schwabenlied „So senn mir (Schwabionalhymne)“ klatschte und sang das Publikum kräftig mit. „Es freut mich sehr, dass diese schwäbische Führung so gut ankam und wir damit die Movember Foundation tatkräftig unterstützen können – das liegt mir persönlich sehr am Herzen“, freut sich Christoph Sonntag. Der Erlös aus der Benefizführung sowie die an diesem Abend gesammelten Spenden kommt der Movember Foundation zugute, die damit die Erforschung und Prävention von Männerkrankheiten fördert. Seit rund drei Jahren unterstützt die Familienbrauerei Dinkelacker die Institution mit ihrer Biermarke Wulle.