Funktionalität in der Innenstadt – E-Scooter vs. E-Roller

In Sachen Mobilität gibt stehen Menschen in der Innenstadt eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung. Während Bus und Bahn für längere Strecken als feste Alternativen gelten, kann die Mobilität in den Innenstädten selbst sehr variieren. In vielen Innenstädten selbst fährt regelmäßige die Straßenbahn gewisse Strecken auf und ab. Wer allerdings selbst in einer Innenstadt wohnt und nicht regelmäßig auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen möchte, dem bleiben mit den neuen E-Geräten eine Vielzahl an Alternativen.

Wer nun länger in einer Innenstadt lebt und nach einer kostengünstigen Alternative zur Mobilität sucht, sollte zwingend einen Blick in Richtung E-Roller und E-Scooter werfen. Wer ausführliche Hilfe zu den beiden Elektro-Geräten sucht, kann jederzeit auf den Ratgeberbeitrag von Vexcash zurückgreifen.

E-Scooter – die praktikable Lösung ohne großen Aufwand

Für die aller Meisten Menschen könnte der E-Scooter die größten Probleme der Mobilität beseitigen, ohne selbst an zu viel Aufwand und Anforderungen gebunden zu sein. Der E-Scooter selbst ist ein elektrischer Tret- oder City-Roller in etwas größerer Ausführung, welcher nur Geschwindigkeiten zwischen 6 und 20 km/h erreichen kann. Zudem darf die Leistung eines Tretrollers keine 500 Watt übersteigen. Einzige Ausnahme ist bei selbst balancierenden E-Scootern.

Aus diesem Grund benötigt die Nutzung eines E-Scooters auch keinen Führerschein, weshalb er ohne Weiteres im Straßenverkehr genutzt werden kann. Es besteht auch keine Helm- oder Kennzeichnungspflicht für den elektrischen Tretroller. Nichtsdestotrotz muss es als verkehrssicher gelten, weshalb dieselben Sicherheitsfunktionen wie Vorder- und Rücklichter, als auch funktionierende Bremsen benötigt werden. Außerdem muss jeder E-Scooter Besitzer eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung vorweisen können, sollte es doch mal zum Schadensfall kommen.

E-Roller – die bessere Wahl für die längeren Strecken

Beim E-Roller handelt es sich bereits um eine größere Ausführung, hierbei wird von einem elektrischen Motorroller gesprochen. Hier greifen mit der Helmpflicht bereits andere Straßenverkehrsordnungen, denn der E-Roller ist von den Rechten und Pflichten mit einem ganz normalen Motorroller zu vergleichen. Es wird ein Führerschein zum Führen des Fahrzeugs benötigt, während das Gerät selbst Geschwindigkeiten von über 20 km/h erreicht. Außerdem muss der E-Roller auch zugelassen werden, doch hier reicht bereits ein Versicherungskennzeichen. Der 2-jährige TÜV wird somit hinfällig.

Folge dessen gilt der E-Roller selbst eher als Wahl für längere Strecken. Um elegant durch Menschenmengen in der Innenstadt zu kurven, scheint das Gerät selbst nicht geeignet.

Fazit – E-Scooter vs. E-Roller – Der Tauglichkeitsvergleich

Hierbei sollte zwischen den Absichten mit dem Elektro-Gerät entschieden werden. Dient das Gerät dazu, sich zwischen Menschenmassen in engen Räumen fortzubewegen, so gilt der E-Scooter selbst definitiv als bessere Wahl. Wer zudem keinen Rollerführerschein besitzt und auch nicht plant diesen zu machen, der sollte sich zwingend für den E-Scooter entscheiden.

Wer sein Gerät allerdings für tägliche Strecken von mehreren Kilometern benötigt, sollte zwingend über die Anschaffung eines E-Rollers nachdenken. Da dieser mehr als die doppelte Geschwindigkeit eines E-Scooters erreicht, kann hier täglich eine Menge Zeit gespart werden. Folglich gibt es nicht die eine richtige Entscheidung, sondern vielmehr kommt es auf situative und individuelle Abwägung an.