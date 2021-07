Fußfehlstellungen vorbeugen und behandeln

Tag für Tag leisten unsere Füße für uns wertvolle Dienste, dennoch werden sie leider oft stiefmütterlich behandelt. Wir gehen, stehen, tanzen auf ihnen und sehen sie als selbstverständlich an - bis sie irgendwann Probleme bereiten. Dabei sind die Füße ein wahres biologisches Meisterwerk. Sie tragen nicht nur unser gesamtes Körpergewicht, sondern sorgen auch dafür, dass wir unser Gleichgewicht halten und balancieren können. Falsches Schuhwerk, Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel und genetische Faktoren tragen allerdings dazu bei, dass sich Fehlstellungen entwickeln. Diese wirken sich nicht nur auf den Fuß selbst, sondern auf die gesamte Wirbelsäule aus. Manchmal entstehen Fehlstellungen im Kindes- und Jugendalter, manchmal erst später. Doch wie kann eine Fehlstellung der Füße erkannt werden und was kann man tun, um Beschwerden zu lindern?

Fußfehlstellungen rechtzeitig erkennen

Je nachdem, welche Fehlstellung vorliegt, können unterschiedliche Symptome spürbar werden. Beim Hallux valgus beispielsweise dreht sich das Grundgelenk der großen Zehe nach außen, wodurch es zu Schmerzen und Druckstellen kommen kann. Der Fersensporn ist ein knöcherner Auswuchs an der Ferse, der häufig Schmerzen in der Plantarsehne verursacht. Beim Spreizfuß senkt das Quergewölbe im Vorfuß ab, wodurch Mittelfuß und Zehenwurzelknochen zu weit auseinander stehen. Der Plattfuß verursacht häufig Schmerzen an der Innenseite des Fußes. Grundsätzlich besteht Behandlungsbedarf immer dann, wenn Sie über einen längeren Zeitraum Schmerzen oder starke Müdigkeitserscheinungen in den Füßen spüren. Auch Beschwerden, die man zunächst nicht mit Fußproblemen in einen Zusammenhang bringen würde, können durch diese bedingt sein: Rücken- und Knieschmerzen, Hüftprobleme oder Migräne.

Wenn Handlungsbedarf besteht

Je nach Schweregrad und Ursache unterscheidet sich auch die Therapie von Fußproblemen. Allerdings ist es wichtig, diese sofort zu behandeln, wenn sie auftreten - auch bei leichten Fällen. Andernfalls werden die Beschwerden mit der Zeit nur immer schlimmer. Die meisten Fehlstellungen werden mit orthopädischen Einlagen behandelt. Diese können in spezielle Schuhe mit Wechselfußbett gelegt werden. Solche Modelle zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie die Möglichkeit bieten, individuell gefertigte Einlagen auszutauschen und so diskret zu tragen. Sie besitzen außerdem eine breitere Form, sodass der Fuß genügend Freiraum hat, sich auszudehnen. Einlagen unterstützen die Fußmuskulatur und sorgen dafür, dass Fehlstellungen sanft ausgeglichen werden. Sie ermöglichen ergonomische Bewegungsabläufe und eine verbesserte Körperhaltung. Insbesondere bei jungen Menschen ist es oft möglich, manchmal zusätzlich durch eine Behandlung mit Schienen, Bandagen oder Orthesen, eine Fehlstellung komplett rückgängig zu machen. Bei älteren Menschen ist dies oftmals nicht mehr möglich. Mit professionell gefertigten Einlagen, die sich optimal an die individuelle Symptomatik anpassen, ist das jedoch meist kein Problem.

Fehlstellungen gar nicht erst entstehen lassen

Gesunde Füße legen den Grundstein für eine aufrechte Körperhaltung. Wer gut auf seine Füße achtgibt, leidet später meist weniger unter Schulter-, Hals- und Nackenverspannungen, Rückenschmerzen sowie Hüft- und Kniebeschwerden. Eine recht einfache Möglichkeit zur Stärkung der Fußmuskulatur ist das regelmäßige Barfußgehen. Dieses stärkt ganz automatisch die Fußmuskulatur, was eine natürliche Prophylaxe gegen Fehlstellungen darstellt. Außerdem wirkt achtsames Barfußgehen äußerst entspannend für Körper und Seele. Genauso wichtig sind Schuhe, die gut sitzen und weder zu eng noch zu weit sind. Das häufige Tragen von High Heels vermeidet man besser, wenn einem an der Gesundheit seiner Füße gelegen ist. Es führt dazu, dass der Vorfuß dauerhaft überbelastet wird und schlimmstenfalls ein Hallux valgus entsteht. Besonders empfehlenswert sind Schuhe mit flexibler Sohle, Minimalschuhe oder Barfußschuhe. Diese ermöglichen, dass der Fuß sich beim Gehen oder Joggen frei und dynamisch bewegen kann, sodass das typische Barfußgefühl entsteht. Fangen Sie jedoch langsam an, wenn Sie auf Barfußschuhe umsteigen. Die Fußmuskulatur muss sich komplett umstellen und benötigt meist einige Wochen oder gar Monate dafür. Weiterhin kann man die Fußmuskulatur mit speziellen Gymnastikübungen trainieren, beispielsweise dem Aufheben von Gegenständen mit den Zehen oder dem abwechselnden Pointen und Flexen der Füße. Wer sich regelmäßig Zeit dafür nimmt, seine Füße zu stärken und ins Training einzubeziehen, hat Fußfehlstellungen viel entgegenzusetzen.