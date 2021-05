Gärtnerei Umbach – Mit Begeisterung aktiv für die Umwelt

Die Gärtnerei Umbach produziert in Bioland-Qualität Topfpflanzen und Stauden für Beet und Balkon, Gemüsepflanzen, Gojipflanzen sowie verschiedene Heilkräuter wie Artemisia annua. Artemisia annua wird seit Jahren in der Medizin als Mittel gegen das Malaria-Virus eingesetzt und erhielt 2015 den Medizin Nobelpreis – Studien zur Covid19 Bekämpfung laufen aktuell beim Max-Planck-Institut.

»Unsere Spezialität sind Hochbeete in verschiedenen Variationen – damit können verlorene Flächen für Pflanzen zurückerobert werden«, so Klaus Umbach. Interessierte haben die Möglichkeit, bei einer der fünf Verkaufsstellen in Heilbronn, Erligheim und Zuffenhausen oder im Webshop vorbeischauen.

Gärtnerei Umbach

Klinge 2, 74074 Heilbronn

Fon: 07131-589600, www.gaertnerei-umbach.de