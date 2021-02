Gaigel: Kartenspiel aus Baden-Württemberg

Kartenspiele gehören in Deutschland zur kulturellen Tradition. Dabei hat jede Region ihre eigenen Spielregeln, teilweise unterschiedliche Kartenblätter und ganz eigene Spielvarianten hervorgebracht. Auch Baden-Württemberg ist da keine Ausnahme. In diesem Artikel stellen wir das traditionelle Spiel Gaigel vor und hoffen, dass dieses Erbe nicht verloren geht.

Verwendetes Blatt

Im Allgemeinen wird ein Deutsches Blatt verwendet. Es umfasst die Farben Eichel, Schippen (Blatt), Herz und Bollen (Schellen). Das sind auch die beim Skatspiel üblichen Symbole. Die genutzten Karten sind im Handel als Gaigel bzw. Binokel – Karten erhältlich und umfassen 2 x 24 Spielkarten. Die Thematik und Gestaltung des originalen Württemberger Blattes ist mit dem Deutschen Blatt identisch, orientiert sich aber in der Darstellung der Könige am Französischen Blatt und ordnet ihnen die entsprechenden Attribute (Zepter, Apfel, Harfe) zu.Die Karten sind von Daus (entspricht dem Ass) über Zehner, König, Ober und Unter bis zum Siebener geordnet.

Die Gaigel-Regeln

Das Gaigel ist ein Stichkartenspiel, bei dem reihum ausgeteilt und mit einer aufgedeckten Karte die Trumpffarbe bestimmt wird. Bei drei Spielern spielt jeder für sich alleine, üblicher ist aber das Spiel mit zwei Zweier-Teams, die sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam Punkte zählen.Dabei gelten für verschiedene Runden unterschiedliche Abwurfregeln. Die erste Karte wird von der Vorhand angesagt, es gilt noch keine Trumpffarbe. Dabei gibt es vier Varianten: Verdecktes As, offenes As, höhere Karte und Dissle. Anschließend wird mit Nachziehen vom Kartenstapel gespielt, bis der Talon aufgebraucht ist. Dabei gelten keine Ablegezwänge, man kann also unabhängig von Farbe und Wert abwerfen. Ist der Kartenstapel zu Ende, werden die Handkarten mit Ablegezwang (Trumpf und Farbzwang) heruntergespielt.Hat ein Spieler ein Paar (König und Ober) auf der Hand, so kann er es “melden” und erhält dafür Wertungspunkte. Mit einem Siebener der Trumpfkarte kann ein Spieler die als Trumpffarbe aufgedeckte Karte “rauben” und gegen die Siebener austauschen.Spielende ist bei Erreichen von 101 Punkten, was sofort angesagt werden muss. Es gibt Strafen für das unter- oder überschreiten dieser Zahl. Dabei wird im Verlauf eines Spielabends notiert, wie viele Spiele ein Spieler verloren hat und ob er zusätzliche Strafen erhielt. Nach Ablauf einer vorher vereinbarten Anzahl an Runden wird dann das Prinzip umgedreht. Beim “Putzen” streichen die Spieler anschließend bei jedem Rundensieg einen der Verlust- bzw. Strafmarker ab. Wer damit als erster fertig ist, hat den Abend gewonnen. Gaigel eignet sich sowohl für gemeinsame Spielabende als auch gesellige Runden in der Kneipe oder im Biergarten.

US-Alternative: Black Jack

Das weltweit professionell am häufigsten gespielte Kartenspiel ist Black Jack, das mit dem französischen Vingt un (Einundzwanzig) verwandt ist. Dabei werden dem Spieler zwei Karten ausgeteilt. Das Ziel ist dabei, mit addierten Kartenwerten möglichst nah an den Wert 21 zu kommen. Dabei können Karten vom Croupier nachgefordert werden. Wird die Summe 21 jedoch überschritten, verliert der Teilnehmer automatisch. Die Bank bzw. der Croupier hält dabei mit einem eigenen Paar dagegen und muss ebenfalls nachziehen, solange er unter 17 Punkten liegt. Erst wenn der Spieler näher an 21 liegt als die Bank, hat er gewonnen.Neben diesen Basisregeln existieren noch weitere Zusatzzüge (z. B. Versicherungszüge und Verdopplung) und eine Reihe besonderer Kartenkombinationen wie Triple 7 (drei 7er-Karten) oder BlackJack (zwei Startkarten mit Gesamtwert von 21). Dadurch wird das Spiel komplexer und abwechslungsreicher.