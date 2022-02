Gardinenstangen richtig anbringen

Gardinen und Vorhänge sind ein klassisches Designelement der Innenausstattung. Ob im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, mit einer Gardine lässt sich der Raum passend gestalten. Das Angebot für Gardinenstangen ist dabei groß, denn sie tragen dazu bei, den gewünschten Look zu erhalten.

Was für Gardinenstangen gibt es?

Gardinenstangen bieten die Option, einen Vorhang oder eine Gardine über Schlaufen und Ringe aufzuhängen. Damit unterscheiden sie sich im Grundaufbau von Gardinenschienen, die die Gardine über Gardinenrollen aufnehmen.

Die Stangen für Gardinen werden mit einem oder mehreren Läufen angeboten. Eine mehrläufige Gardinenstange macht es etwa möglich, eine transparente Gardine und einen blickdichten Vorhang miteinander zu kombinieren. Dreiläufige Gardinenstangen sind ein tolles Designfeature, mit dem sich Fenster interessant gestalten lassen.

Wie abwechslungsreich das Angebot ist, kann man etwa im Sortiment vom toom Baumarkt sehen. Hier kann man schöne Gardinenstangen erwerben, die genau zum gewünschten Design passen.

Wie teuer sind Gardinenstangen?

Gardinenstangen werden in allen Preisklassen angeboten. Einfache, einläufige Modelle für ein Standard-Fenster gibt es bereits für unter 10 Euro. Für den Preis spielen mehrere Faktoren eine Rolle:

Material

Länge

Anzahl der Läufe

Gewählte Endknöpfe und Wandlager

Es ist möglich, ganz individuelle Designs zu erstellen. So lassen sich die einzelnen Komponenten separat kaufen. Soll die Stange etwa an der Decke und nicht an der Wand befestigt werden, gibt es entsprechende Träger und Adapter. Mit Endknöpfen lässt sich der Look der Gardinenstange ebenfalls anpassen. Große Kristallknäufe sind beliebt für luxuriöse Designs. Moderne Varianten nutzen einfache Kappen.

Wo wird die Gardinenstange angebracht?

Eine einfache Gardinenstange kann nahezu überall befestigt werden. Je nach Raumdesign bietet es sich an, einen anderen Platz über dem Fenster zu wählen. Es ist möglich, den Stil des Raums mit einer Gardine zu verändern. Um einen Raum optisch zu erhöhen, sollte die Stange nicht direkt über dem Fensterbalken sitzen. Je nach Deckenhöhe sollte sie etwa mittig zwischen Balken und Decke befestigt werden. Ein dramatischer Effekt wird erzielt, wenn die Gardinenstange direkt unter der Decke befestigt wird und bodenlange Vorhänge oder Gardinen zum Einsatz kommen.

Gardinenstange befestigen

Die meisten Befestigungssysteme müssen eingebohrt werden. Denn das Gewicht von Vorhang und Gardine ist oft recht hoch. Für leichte und kleine Gardinen, etwa an einem Küchenfenster, gibt es auch Modelle, die sich ankleben lassen. Kleine Stangen sind gerade breit genug, um direkt am Rahmen befestigt zu werden. Dort lässt sich dann eine halbe Gardine anbringen, um einen Sichtschutz zu schaffen.

Raumdesign ohne Gardinen

Modernes Design verzichtet zum Teil komplett auf Gardinen. Vor allem der skandinavische Stil ist dafür bekannt. Wer sich gegen Gardinen oder Vorhänge entscheidet, verliert jedoch sowohl den Sichtschutz als auch einen möglichen Sonnenschutz. Im Altbau kann ein dicker Vorhang außerdem verhindern, dass warme Luft im Fensterbereich nach außen dringt und die Heizkosten unnötig erhöht.