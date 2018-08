Garten- und Lifestyleausstellung zum Flanieren

× Erweitern Home & Garden Salem

Vier Tage lang sind in der schönen Parkanlage auf Schloss Salem und dem dazugehörigen Formengarten neue Trends aus dem Garten- und Wohnbereich auf der 15. HOME & Garden zu sehen. Der geometrisch angelegte Formengarten mit seinen Labyrinthen nach barockem Vorbild, ergänzt bereits im dritten Jahr das Ausstellungsgelände. Hier fügen sich die ausgestellten, unterschiedlichen Skulpturen von namhaften Künstlern optimal in die natürlichen Begebenheiten ein. In dem idyllisch angelegten Schlosspark mit Blick auf das Kloster zeigen Aussteller aus vier Nationen, darunter über 20 Prozent aus der Region, Dinge, die das Leben schöner machen.

„Wir freuen uns jedes Jahr auf zahlreiche Besucher aus dem Dreiländereck. Die HOME & GARDEN hat ja auch Aussteller aus Italien, Ungarn und Holland und bei den zeitgleichen Internatseinschulungen auf Schloss Salem sind auch Familien aus dem Ausland dabei. Das unterstreicht den internationalen Charakter der Veranstaltung und gibt dem Event auch eine ganz bestimmte Note. Hier in Salem flaniert man durch die Ausstellung, entlang der Handwerker-Manufakturen bis hoch zum Weingut. Das ist ein ganz besonderer Ort hier“, meint Margit Metzger begeistert, die Projektleiterin der HOME & GARDEN Salem.

Passend zur Outdoorsaison konnte der Erstaussteller Bambus Living aus Grünbach gewonnen werden. Bei ihm können die Besucher schöne, originale Bambus-Hütten für den Garten bestaunen, wie sie in Reisekatalogen zu sehen sind. Die Ladenbau Oehler GmbH präsentiert eine großzügige Outdoorküche mit allem, was dazu gehört.

Auch Finefood wie Florentiner, edle bunte Macarons sowie ausgefallener Trüffelkäse, Kamin- und Hirschwurzen gibt es zum Probieren oder Bio-Kaffeespezialitäten und Bio-Gewürzmischungen aus eigener Manufaktur. Bei Edelbrände Senft aus Salem gibt es seltene Ginsorten, Obstbrände und Liköre. Der Wasserburger Aussteller Aqua-Fit zeigt Whirlpools, Sonnenschirme und Schwimmbäder für jeden Gebrauch. Pflanzenkunst und Steinfiguren sowie Gärten mit „schwebendem Charakter“ stellt Woodstone aus Nersingen aus. Für die individuelle Gartengestaltung inspirieren Gartenstecker, Gartenmöbel und Feuerstellen sowie Sitzbänke, Wasserspiele und Wasserbrunnen. Die Linzgau Baumschulen bieten große Pflanzen, zahlreiche Gehölze und Blütensträucher. Eine Vielzahl besonderer Pflanzenzwiebeln, Sukkulenten und Floristik bildet eine bunte, farbenfrohe Blumenschau.

Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit Live-Musik von Bob Chisolm – einem international bekannten Jazzmusiker – sowie mit Vorträgen und floristischen Präsentationen, zaubert Clemens Baader aus Donaueschingen vielfältige kulinarische Gaumenfreuden aus regionalen Zutaten auf die Sommersaison abgestimmt.

Die HOME & GARDEN Salem ist von Donnerstag bis Samstag (6. bis 8. September) täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 9. September zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Ein Depotservice für Besucher sorgt für einen entspannten Erlebnisaufenthalt auf der HOME & GARDEN. Eingekaufte Waren können gelagert und abgeholt werden.

Ausreichender und ausgewiesener Parkraum (mehrere Parkplätze) ist in unmittelbarer Nähe der Schlossanlage vorhanden und im Eintrittspreis enthalten.

Zusätzlich wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen – beispielsweise den ErlebnisBus von Schloss Salem zum Bahnhof Salem (Ortsteil Mimmenhausen).

Weitere Infos sowie Impressionen sind unter www.homeandgarden-net.de zu finden.