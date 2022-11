Gedanken über das Wohnen der Zukunft

Das Haus der Zukunft wird ultra-hightech sein. Das Haus der Zukunft wird mit Gadgets vollgestopft sein. Es wird ein elektronisches Schloss an der Tür geben, das mit einem Fingerabdruck geöffnet werden kann.

Die Wohnung wird über Sensorleuchten verfügen, die erkennen, wer sich im Raum befindet, und sich entsprechend einstellen. Die Wände und Fußböden können aus Materialien bestehen, die Wärme reflektieren und Schall absorbieren. Und natürlich wird es wird intelligente Haushaltsgeräte geben, die auf Sprachbefehle reagieren können, sodass das Haus der Zukunft wahrscheinlich keine Schalter oder Fernbedienungen mehr benötigt. Mehr und mehr übernimmt die Technik die Rolle, die bislang die Suche nach dem idealen Standort innehat.

Veränderung im großen Stil

Das Haus der Zukunft, wie es in heutiger Form die Häuser von Bien-Zenker zeigen, ist ein Ort, an dem es weniger Bedarf an materialistischen Gegenständen gibt. Die Technologie hat sie ersetzt. Die Küche ist mit Bio-Lebensmitteln bestückt, und im Kühlschrank befinden sich nur die Lebensmittel, die gerade benötigt werden. Das Leben in diesem Haus ist nicht nur viel sauberer und einfacher, sondern kann auch sparsamer sein. Das Haus der Zukunft unterstützt den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung und ist ein Gegenentwurf zur heutigen Gesellschaft, die noch immer zu viele Ressourcen benötigt.

Der Komfort zukünftiger intelligenter Häuser wird mit einem einzigen Gerät gesteuert werden können. Einige der Funktionen, die für zukünftige intelligente Häuser möglich sind, sind ferngesteuerte Klimaanlagen, Heizungen, Fensterabdeckungen und mehr. All diese Funktionen sind mit der Technologie möglich, die in den nächsten Jahren voraussichtlich verfügbar sein wird. Der Einfluss dieser Technologie auf den Komfort zukünftiger intelligenter Häuser besteht darin, dass sie es den Hausbesitzern ermöglichen wird, die Temperatur, die Beleuchtung und andere Variablen von einem einzigen Standort aus einzustellen. Dies wird es den Hausbesitzern ermöglichen, Anpassungen vorzunehmen, ohne dass sie einen komplexen Prozess der Interaktion mit verschiedenen Geräten durchlaufen müssen.

Der wahre Wert des zukünftigen Wohnens

Niemand kann sich sicher sein, welche Bedeutung ein Haus in Zukunft haben wird, aber viele können sich vorstellen, dass es immer noch eine Notwendigkeit sein wird. Experten glauben jedoch, dass sich die Bedeutung des Begriffs „Zuhause“ in Zukunft ändern wird. Es ist denkbar, dass das Haus oder die eigene Wohnung mehr und mehr ein Luxus sein wird, da alles über das Internet abgewickelt wird und die Menschen überall leben können, solange sie eine Internetverbindung haben.

Es mag den Anschein haben, dass das Internet das Bedürfnis nach Wohnraum und ganze Regionen verändert. In Wirklichkeit ergänzen sie einander. Das Internet hat das Bedürfnis nach einem Zuhause nicht ersetzt, aber es hat die Art und Weise verändert, wie wir Dinge tun.

Heute können Hausbesitzer ihr intelligentes Thermostat aus der Ferne steuern und es mit ihrem Konto synchronisieren, damit es sich je nach Tageszeit automatisch ein- und ausschaltet.

Dass die eigene Wohnung oder das eigene Haus allerdings bloß zu einem Luxusgut werden, da die Menschheit fortan mobil lebt und wieder um Nomadentum zurückfindet, davon ist eher nicht auszugehen. Ein Zuhause ist schließlich mehr als nur ein sicherer Rückzugsort, es ist etwas, mit dem unzählige Erinnerungen verbunden werden und damit ein Hort der Geborgenheit und ein Sinnbild für die Familie, egal, wie sich diese in Zukunft oder schon heute gestaltet. Das Gefühl, zu Hause zu sein, ist eben unersetzbar.