Tipps gegen die Corona-Langeweile – Für den Guten Zweck

Eltern, die nun ihre Kinder zuhause betreuen, können den Senioren in den AWO-Pflegeheimen eine Freude machen. Einfach eine Karte schreiben oder die Kinder ein Bild malen lassen und an die Senioren in einem der AWO-Pflegeheime per Post schicken. Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass aus Datenschutzgründen eingehende Post zu dieser Aktion nur an das Pflegeheim direkt adressiert werden kann. Jede Pflegeeinrichtung sammelt die eingehenden Karten und Bilder und lässt diese aus Infektionsschutzgründen separat und ausreichend lange liegen - wir folgen dabei den aktuellen Hygieneschutzbestimmungen. Und dann erst werden die eingegangenen Schätze präsentiert.

Hinweis: Viele Erwachsene fragten an, ob denn nicht auch Post von ihnen erwünscht sei. Natürlich sehr gerne!

Unter diesem Link: AWO-Pflegeheime sind alle Pflegeheime aufgelistet - suchen Sie sich eines aus, an dessen Senioren Sie schreiben möchten - am besten natürlich an eines in Ihrer Nähe!

Auf dieser Seite ebenso wie auf Facebook / Instagram werden die Rückmeldungen der Senioren vorgestellt. Wir können uns jetzt schon gut vorstellen, wie groß die Freude sein wird. Machen Sie mit!

Sie haben Fragen zur Aktion? Einfach eine E-Mail an: marketing@awo-wuerttemberg.de schreiben!

Zum Hintergrund der Corona-Pandemie

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verzögern, bleiben die Schulen, Kindergärten und Einrichtungen der Kindertagespflege in Baden-Württemberg auf Beschluss der Landesregierung, bis zum Ende der Osterferien geschlossen.

Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der Bevölkerung ein unverzügliches, entschlossenes Vorgehen notwendig. Es bedarf weitreichender Maßnahmen zu Kontaktreduzierungen, um eine unkontrollierte, schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern, damit die Behandlungskapazitäten weiter erhöht und weitere Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen ergriffen werden können.

Seit dem 29.03.20 wurde mit der überarbeiteten "Corona-Verordnung" geregelt, dass die Kindernotbetreuung auch in den Ferienzeiten weiterhin bestehen bleibt.