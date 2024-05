Gehaltsverhandlungen: So gehen Arbeitnehmer richtig vor!

Mit Sicherheit gibt es angenehmere Gespräche als ein Gespräch über Gehaltsverhandlungen. Daher ist es umso bedeutsamer, dass Arbeitnehmer sich bestens auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten. Was Arbeitnehmer tun können, um erfolgreich über ein neues Gehalt zu verhandeln, erklärt dieser Beitrag. Schritt für Schritt.

Tipp 1: Den Vorgesetzten zum Termin bitten

Eine Gehaltsverhandlung führt man nicht zwischen Tür und Angel. Daher besteht der erste Schritt Richtung Gehaltserhöhung darin, den Chef um einen Termin zu bitten.

In vielen Unternehmen finden regelmäßige Feedbackgespräche statt, meist im Turnus von wenigen Monaten. Im Feedbackgesprächen wird nicht nur über die Leistung von Arbeitnehmern gesprochen. Nein, im Laufe der Feedbackgespräche können Arbeitnehmer auch über ihr Gehalt verhandeln.

Tipp 2: Eine Argumentation aufbauen

Hat man einen Termin vereinbart, gibt es kein Zurück mehr. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das Gespräch bestens vorzubereiten. Und zwar, indem man Argumente sucht, die für eine Gehaltserhöhung sprechen. Dabei liegt der Fokus vor allem auf den Leistungen, die Arbeitnehmer erbracht haben. Am besten notieren Arbeitnehmer sich ihre Argumente für eine Gehaltserhöhung in Stichpunkten auf einem Zettel und sortieren sie danach nach Schlagkraft. Während der Gehaltsverhandlung selbst wird dann das Argument mit der stärksten Schlagkraft am Schluss genannt.

Es ist gut möglich, dass der Vorgesetzte mit Gegenargumenten um die Ecke kommt. Diesen können Arbeitnehmer den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie sich bereits im Vorfeld auf mögliche Gegenargumente vorbereiten.

Tipp 3: Auf die Körpersprache achten

Wer unsicher ist, zeigt dies auch in seiner Körpersprache. Unser Gegenüber, in diesem Fall der Chef, liest diese Körpersprache und reagiert dementsprechend. Mit der falschen Körpersprache wird es deutlich schwieriger, erfolgreich in Gehaltsverhandlungen zu gehen.

Es ist wichtig, selbstbewusst aufzutreten, um die Forderung nach einem höheren Gehalt zu unterstreichen. Dafür sitzen Arbeitnehmer aufrecht. Die Arme sind nicht verschränkt, denn dies ist ein Zeichen von Verschlossenheit.

Aber nicht nur die Körpersprache sollte vor Selbstbewusstsein strotzen. Nein, auch die Sprache selbst ist wichtig. Arbeitnehmer müssen sich klar und deutlich ausdrücken. Es kann zudem nicht schaden, ab und an eine Pause einzulegen, um den Worten Nachdruck zu verleihen.

Tipp 4: Tacheles reden

Es wird Zeit, Tacheles zu reden. Jetzt geht es ums Eingemachte. Geld. In Gehaltsverhandlungen sollten immer Arbeitnehmer zuerst eine Höhe nennen, um dem Vorgesetzten zuvorzukommen. Dabei setzen Arbeitnehmer zunächst sehr hoch an, heruntergehen kann man mit seinen Gehaltsvorstellungen immer. Allerdings sollte die Summe realistisch bleiben. Doch, woher wissen Arbeitnehmer, welches Gehalt realistisch ist? Am besten googelt man, welche Gehälter in der Branche üblich sind. Mit einem Gehaltsrechner können Arbeitnehmer dann ausrechnen, was netto übrigbleibt. Hierfür müssen nur wenige Daten in einer Tabelle ausgefüllt werden. Der Brutto-Netto-Rechner spuckt dann aus, mit welchem Netto-Gehalt Arbeitnehmer rechnen können.

Dieses Gehalt können Arbeitnehmer als Richtwert nehmen, um in die Gehaltsverhandlung zu gehen.

Tipp 5: Konsequenzen überlegen

Der Chef stimmt einer Gehaltserhöhung partout nicht zu? Das muss nicht gleich ein Kündigungsgrund sein. Zumindest nicht, wenn es eine Zukunftsperspektive gibt und eine Gehaltserhöhung in Zukunft bei höherer Leistung durchaus möglich ist. Falls der Chef diese Perspektive nicht liefern kann, ist es ratsam über eine Veränderung nachzudenken. Vielleicht in einer der Zukunftstechnologien?