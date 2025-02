Gehirntraining: Zwischen Wissenschaft und Onlinequizze

Das menschliche Gehirn ist beeindruckend und manchmal auch ein wenig frustrierend. Schnell hat man wieder seine Schlüssel verlegt. Doch gleichzeitig kann man sich aber an einen ganz konkreten Moment aus seiner Kindheit erinnern, obwohl dieser schon Jahrzehnte zurückliegt. Wie viele unserer Fähigkeiten können wir auch unsere Denkleistung trainieren. Das erfordert gar keine hochkomplexen Aufgaben, sondern kann mit kniffeligen Aufgaben aus Zeitschriften und dem Internet ganz einfach in den Alltag eingebaut werden. Wie das geht und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dem zugrunde liegen, zeigen wir in diesem Artikel.

Neuronale Plastizität: Der wissenschaftliche Hintergrund

Die Wirkung von Gehirntraining lässt sich durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungsmethoden abbilden. Eines der bekanntesten bildgebenden Verfahren ist die Magnet-Resonanztomografie. Werden hierbei die neuronalen Verbindungen dargestellt, sprechen wir von einem Konnektogramm. Mit fortschreitendem Training lässt sich das Aussehen des Konnektogramms verändern – das Gehirn passt sich an.

Welche Aufgaben schulen das Gehirn?

Alle Herausforderungen, die für uns unüblich sind und regelmäßig wiederholt werden, sorgen dafür, dass sich unser Konnektom (die Gesamtheit der neuronalen Verbindungen) verändert. Wir sprechen von neuronaler Plastizität. Aufgrund dieser Wandelbarkeit sind wir in der Lage, zu lernen, Auto zu fahren oder komplexe mathematische Rätsel zu entschlüsseln. Da wir nicht alle Mathematiker sind, spüren wir die Veränderung unserer Gehirnleistung am ehesten bei neuen Herausforderungen, denen wir im Alltag begegnen.

Trainieren wir zum Beispiel täglich mit einem Quiz Allgemeinwissen oder etwas Alltagsnahes, spüren wir das schnell, da wir oft in die Situation kommen, in der das neue Wissen vom Gehirn abgerufen werden muss. Eine gute Plattform für den Selbsttest ist Quizworld, da hier eine breite Auswahl an Spielen bereitsteht, in der jeder etwas Spannendes findet – zum Beispiel Quizze rund um Kunst und Kultur oder auch Städtequizze.

Bei dem bloßen Lernen enden die Fähigkeiten unserer veränderlichen Nervenvernetzung noch nicht. Je öfter wir dieselben Sachverhalte wiederholen, desto schneller und sicherer kann unser Gehirn gespeicherte Informationen bereitstellen. Dahingehend sind spielerische Herausforderungen also vorteilhaft, denn sie senken die Hemmschwelle für den Lernprozess durch den Faktor Spaß und erleichtern uns, oft zu trainieren.

Was ist noch möglich?

Neben der bloßen Speicherung bewirkt ein regelmäßiges Lernen einige weitere Veränderungen.

Ausbildung der kognitiven Reserve (Widerstandsfähigkeit)

Neurogenese (Entstehung neuer Nervenzellen)

Dopaminausschüttung (durch das Erfolgserlebnis)

Erweiterung des Kenntnishorizonts

Gefühl von Selbstwirksamkeit

Welche Rolle spielt das Alter?

Das Alter spielt eine wichtige Rolle dabei, wie das Gehirn mit Herausforderungen umgeht. So ist es bei älteren Menschen der Fall, dass bei der Bearbeitung einer Gedächtnisaufgabe mehr Hirnareale gleichzeitig zur Lösung aktiviert werden – ganz automatisch, versteht sich. In Forscherkreisen ist die Interpretation dieses Ergebnisses nicht abschließend erklärt.

So kann dies bedeuten, dass ältere Personen durch den fortgeschrittenen Abbau von Nervenzellen mehr Hirnareale benötigen. Gleichzeitig ist ebenfalls plausibel, dass durch das höhere Alter andere Lösungsstrategien automatisiert genutzt werden und dadurch auch andere Bereiche des Gehirns in die Lösungsfindung einbezogen werden. Sowohl bei alten als auch jungen Menschen ist die förderliche Wirkung regelmäßigen Gehirntrainings jedoch belegt.

Das kann man trainieren: Beispiele und Tipps für einen geschulten Geist

Nicht alle Quizze sind gleich, aber mit jeder kognitiven Herausforderung können wir etwas bewirken. Verschiedene Arten von Rätseln und Trainings sprechen unterschiedliche Areale unseres Gehirns an. Damit der positive Effekt größtmöglich ist, ist es ratsam nicht nur eine bunte Mischung aus Herausforderungen zu lösen, sondern auch möglichst intensive Schweregrade zu wählen. Es gilt, das Gehirn zu fordern.

Das Allgemeinwissensquiz

Ein Allgemeinwissensquiz ist eines der populärsten Angebote im Internet und in Zeitschriften. Es testet unser Wissen auf mehreren Themenfeldern. Das wird von den meisten Nutzenden als besonders kurzweilig empfunden. Fächer wie Geschichte, Geografie, Wissenschaft, Kunst und Kultur, Politik und Biologie sind häufig Teil des Fragenrepertoires.

Vorteile von Allgemeinwissensquizzen

Abwechslung während des Quizes

Im Alltag anwendbares Wissen

Erweiterung des Wissenshorizontes

Große Auswahl analog und online

Nachteile von Allgemeinwissensquizzen

Der Schweregrad ist nur bedingt erweiterbar

Keine dynamischen Antwortmöglichkeiten

Bloßes Abfragen schult nicht die Problemlösefähigkeit

Das Wörterrätsel

Hier können wir mindestens zwei Arten unterscheiden. Zum einen gibt es Rätsel, deren Ziel das Finden von Wörtern aus einem Pool an Buchstaben ist. Mit dieser Art schulen wir vor allem unser Vokabular und die Fähigkeit, Muster zu erkennen. Schwedenrätsel dagegen verbessern unser Allgemeinwissen, da diese eher darauf abzielen, die Fragen in den Startkästchen zu beantworten. Im ersteren Beispiel ist die Antwortmöglichkeit deutlich dynamischer, wodurch diese Rätsel deutlich schwieriger gestaltet werden können.

Vorteile von Wörterrätseln

Schulen Vokabular oder Allgemeinwissen

Bieten je nach Art komplexe Herausforderungen

Fortschritte sind schnell spürbar

Große Auswahl analog und online

Breite Spanne an Schwierigkeitsgraden

Nachteile von Wörterrätseln

Weniger abwechslungsreiches Spielerlebnis

Eingeschränkte Wirkung auf die Problemlösefähigkeit

Schwierigere Startbedingungen für Personen mit Legasthenie

Antworten von Schwedenrätseln werden schnell auswendig gelernt

Das Formenrätsel

Rätsel, die das räumliche Denken schulen, sind Tangrams, Puzzles oder Escapespiele, bei denen ein Labyrinth verlassen werden muss. Sie sind ideal, um die Problemlösungsfähigkeit zu verbessern und trainieren räumliches Denken und die Wahrnehmung. Sie erfordern die Fähigkeit, sich Objekte im Raum vorzustellen und diese korrekt anzuordnen. Herausforderungen dieser Art verlangen Kreativität und das Vermögen, sich vorab in mögliche Lösungen hineindenken zu können oder Lösungswege zu vergleichen.

Vorteile von Formenrätseln

Hohe Schweregrade möglich

Es gibt Spiele mit dynamischen Antwortmöglichkeiten

Trainieren die Problemlösefähigkeit

Verlangen räumliches Vorstellungsvermögen und Kreativität

Nachteile von Wörterrätseln

Werden von manchen Personen als langweilig empfunden

Kein anwendbares Wissen für den Alltag

Oft abstrakte Aufgabenstellung

Das Sprachtraining

Beim Sprachtraining können wir viele Fähigkeiten gleichzeitig trainieren. Zum einen lernen wir dabei ein neues Vokabular, zum anderen verlangt das Lernen einer neuen Sprache Kreativität. Viele Menschen bevorzugen diese Herausforderung, da diese sie außerdem anderen Kulturen näher bringt. Wer Sprachen im Austausch mit anderen lernt, gewinnt außerdem eine soziale Komponente hinzu.

Vorteile von Sprachtrainings

Große Auswahl analog und online

Im Alltag anwendbares Wissen

Verschiedene Schweregrade wählbar

Verbessert auch den Umgang mit der Muttersprache

Kann gemeinschaftlich absolviert werden

Nachteile von Sprachtrainings

Professionelle Ergebniskontrollen notwendig

In der Regel kostenintensiv

Schwierigere Startbedingungen für Personen mit Legasthenie

Die richtige Wahl treffen

Keines unserer Beispiele ist ein Wundermittel, das die Nutzenden mit rasant anwachsender, hoher Intelligenz ausstattet. Um jedoch den besten Effekt zu erzielen, sollten mehrere Rätselarten kombiniert werden. Das gestaltet das Training nicht nur abwechslungsreich, sondern schult das Gehirn gleich auf mehreren Ebenen. Wer lange am Ball bleibt, der sollte den Schweregrad stetig erhöhen, die Aufgaben wechseln und kann so sein Gehirn konstant zur Weiterentwicklung antreiben.