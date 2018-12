Geldbeutel leer? So kommt man kurzfristig an Bargeld

× Erweitern Pleite leere Taschen

So unangenehm sie im Leben auch sind: Es kann immer wieder Phasen geben, in denen der Kontostand nicht viel mehr als ein müdes Lächeln hergibt. Wie es Murphys Gesetz häufig gerne will, geht ausgerechnet dann auch noch die Waschmaschine oder das Auto kaputt. Selbst kleinere Defekte können bei einem ohnehin schon knappen Budget schnell zu einem brenzligen finanziellen Engpass führen. In solchen Situationen gibt es mehrere Möglichkeiten, kurzfristig zu Geld zu kommen.

Auf Pump: Einen Kredit abschließen

Viele Menschen schrecken davor zurück, bei akuter Geldknappheit ein Darlehen bei einer Bank zu beantragen. Zu groß ist oft die Angst vor langen Laufzeiten, Abhängigkeiten und hohen Zinsen. Möchte man den Kredit jedoch aus den richtigen Motiven abschließen, sollte man sich davon nicht beeinflussen lassen. 97,8% aller Kreditnehmer von Konsumdarlehen zahlen dieses in Deutschland auch fristgerecht wieder zurück.

Grundsätzlich ist es trotzdem weniger ratsam, Kredite für Produkte wie ein besseres Smartphone oder einen größeren Fernseher auszugeben, denn diese Dinge sind nicht zwingend zum Leben notwendig. Optionen wie Schnellkredite oder Ratenkäufe können schnell dazu verleiten, mehr Geld auszugeben und Verpflichtungen einzugehen, denen man am Ende nur schwer nachkommen kann.

Hat man Kinder, ist eine Waschmaschine hingegen wirklich notwendig, und wer ein Auto braucht, um zur Arbeit zu kommen, ist auf ein funktionierendes Fahrzeug zwingend angewiesen. In Fällen wie diesen kann ein Kredit sehr sinnvoll sein. Privatkredite von Online-Banken sind rund ein Drittel günstiger als reguläre Bankendarlehen und lassen sich sehr schnell abschließen.

Privatverkäufe: Alte Sachen verkaufen

Vor allem bei kleineren Beträgen kann es unter Umständen schon reichen, sein Hab und Gut auszumisten und manches davon zu verkaufen oder zu versteigern. Wer Spaß daran hat, auf Flohmärkte zu fahren und seine Sachen dort anzubieten, hat gute Chancen, Abnehmer für Dinge zu finden, die er oder sie selbst gar nicht mehr braucht oder verwendet. Noch einfacher geht das online. Für jeden Artikel gibt es die richtige Plattform, um ihn zu verkaufen. Ob Ebay, Kleiderkreisel oder Amazon - vor allem für Sammlerstücke bieten sich diese Portale gut an.

Auch ein Pfandhaus ist eine Möglichkeit, kurzfristig an Bargeld zu kommen. Hier erhält man in der Regel zwischen 25 und 50 Prozent des aktuellen Wertes bar ausbezahlt. Der Vorteil: Es gibt eine bestimmte Frist, innerhalb derer man seine Verkäufe wieder zurückerwerben kann, bevor sie an die Allgemeinheit verkauft werden dürfen. Handelt es sich also um einen monetären Engpass von sehr kurzer Dauer, ist die Trennung vom eigenen Besitz im Zweifelsfall gar nicht für immer.

Nebenverdienste: Kleine Jobs, die Geld einbringen

Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten, sowohl lang- als auch kurzfristig etwas dazuzuverdienen. Wer ernsthaft auf Einnahmen angewiesen ist, sollte von riskanten Sportwetten oder Glücksspielen allerdings Abstand nehmen. Lohnenswerter ist es, mit dem Ausfüllen von Umfragen Geld zu verdienen. Auch in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter kann man sich das "Liken" und Teilen von Beiträgen bezahlen lassen. Pro "Like" sollte mit einem Betrag von etwa zwei Cent gerechnet werden; das Teilen von Posts bringt bis zu 30 Cent.

Wer seine eigene Homepage besitzt, hat die Möglichkeit, durch die Platzierung von Werbemitteln, wie beispielsweise Bannern, sogar noch mehr zu verdienen. Klickt ein Besucher der Seite auf die Werbung und kauft etwas, erhält man dafür eine Provision.