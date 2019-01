Gemeinde Untergruppenbach führt HNV-JobTicket ein

× Erweitern Foto: HNV Jobticket Untergruppenbach "Bürgermeister Andreas Vierling und HNV-Geschäftsführer Gerhard Gross bei der Vorstellung der Jobticketvereinbarung."

Für Millionen Bundesbürger ist Pendeln Alltag. Im südlichen Landkreis Heilbronn weiß man davon ein Lied zu singen: zwei Autobahnanschlüsse, zwei Weltfirmen und die direkte Nachbarschaft zur Großstadt Heilbronn erzeugen ein großes Pendlervolumen und eine hohe Verkehrsdichte mit allen bekannten Folgewirkungen wie lange Staus, hohe Umweltbelastung und gestresste Mitarbeiter. Für Unternehmen und Arbeitgeber ein guter Grund, verstärkt auf Bus und Bahn zu setzen. Die Gemeinde Untergruppenbach ist Vorreiter im südlichen Landkreis Heilbronn und bietet ihren Mitarbeitern das bezuschusste HNV-JobTicket an.

„Zum einen ist ein JobTicket ein geeignetes Instrument, um für den Arbeitgeber Gemeinde Untergruppenbach zu werben.“, begründete Bürgermeister Andreas Vierling die Einführung. „Zum anderen müssen wir natürlich aus ökologischen und ökonomischen Gründen noch mehr Anstrengungen unternehmen, den Individualverkehr zu verringern und das Angebot des ÖPNV zu stärken.“ Schließlich spiele das Thema ressourcen- und umweltschonende Mobilität in der Zukunft eine weit stärkere Rolle.

Die Gemeinde Untergruppenbach hat am 21. Januar 2019 als vorbildlicher Arbeitgeber nun eine entsprechende JobTicket-Vereinbarung mit dem HNV unterzeichnet. Diese sieht vor, dass der Arbeitgeber einen ansehnlichen Fahrtkostenzuschuss gewährt. Im Gegenzug gewährt der HNV Mengenrabatte, die ebenso dem Mitarbeiter zugute kommen. So ergeben sich außergewöhnlich günstige Eigenanteile für die jeweiligen Mitarbeiter. Die JobTicket-Vereinbarung sieht außerdem eine Mitnahmemöglichkeit weiterer Personen in den Abendstunden und am Wochenende vor.

"Der HNV stellt als regionaler Mobilitätsdienstleister die passenden Angebote zur Verfügung", sagt Geschäftsführer Gerhard Gross. Der Geltungsbereich des HNV umfasst sämtliche Verkehrsmittel in der Stadt Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn und dem Hohenlohekreis sowie die angrenzenden Städte wie beispielsweise Sinsheim, Mosbach, Osterburken und Schwäbisch Hall.