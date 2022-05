Genießermonat Mai in Plochingen

Mit gleich drei Genuss- bzw. Erlebnisführungen bietet die PlochingenInfo im Mai ein abwechslungsreiches Angebot, um die Stadt am Zusammenfluss von Neckar und Fils zu entdecken und zu genießen.

Den Auftakt macht die „Genusswanderung mit Aussicht“ am 15. Mai um 11 Uhr, die dieses Jahr zum zweiten Mal angeboten wird, nachdem die Rückmeldungen vom letzten Herbst überaus positiv waren. „Wir haben es geschafft, selbst Plochinger Teilnehmer an Orte zu führen, an denen sie vorher noch nicht waren“, freut sich Noreen Heizmann, die als wanderbegeisterte Stadtführerin die Tour auch diesmal begleiten wird. Ein besonderes Schmankerl auf dieser circa vierstündigen geführten Wanderung sind die kleinen Genussstationen unterwegs.

Am darauffolgenden Freitag, den 20. Mai um 16:30 Uhr, findet der erste „Plochinger Mädelsabend“ in diesem Jahr statt. Der Mädelsabend hat sich als beliebter Dreiklang aus Genuss zum Auftakt, einer einstündigen Führung und anschließendem kreativem Angebot fest im Portfolio der Erlebnisangebote etabliert. Dieses Mal dürfen die TeilnehmerInnen die farbenfrohe Hundertwasserwelt entdecken und danach mit der Plochinger Künstlerin Regine Gienger die gewonnenen Eindrücke beim Skizzieren und Vergolden kreativ umsetzen.

Nur einen Tag später, am 21. Mai um 12 Uhr, feiert die Führung „Plochingen entdecken und genießen“ Premiere. In etwa zweieinhalb Stunden führt Gästeführer Willi Stuhler die TeilnehmerInnen zu drei verschiedenen Plochinger Lokalitäten, vom historischen Stadtkern rund um den Marktplatz bis hinunter an den Neckar zum Landschaftspark Bruckenwasen. Bei diesem kulinarischen Stadtrundgang kann man Plochingen sprichwörtlich genießen. „Am Ende der Führung werden die TeilnehmerInnen sowohl die kulinarische Vielfalt unserer Stadt wie auch einige geschichtliche Höhepunkte kennengelernt haben“, ist sich Susanne Martin, Leiterin des Bereichs Kultur und Tourismus in Plochingen, sicher.

Nähere Informationen zu den einzelnen Führungen sind unter www.plochingen.de/Stadtfuehrungen abrufbar oder über die PlochingenInfo erhältlich. Eine Anmeldung ist notwendig, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, diese erfolgt ebenfalls über die PlochingenInfo (tourismus@plochingen.de oder 07153-7005 250). Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Veranstaltungstermin.