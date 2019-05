Genusswochen beim Spargelbesen

»Die Spargelqualität ist in diesem Frühjahr top!«, freut sich Ansgar Kühner. Der Landwirt aus Neckersulm-Dahenfeld blickt auf eine Ernte, die ihn zufriedenstellt. Viel Sonne, viele Niederschläge - so hat es ein Spargelbauer auf seinen Äckern gerne.

»Die Witterung ließ es zu, die Dämme auf den Feldern in aller Ruhe herzurichten«, berichtet Kühner. Neben der Witterung sieht er in der Bodenqualität einen wichtigen Faktor für den Spargelanbau. Demnach seien Böden aus Lößlehm optimal geeignet. »Viel besser als karge Sandböden«, fügt er hinzu. Vom 11. April bis zum 10. Juni hat »Kühners Spargelbesen« geöffnet. Wer gerne frischen Spargel genießt, ist in den Gasträumen oder auf der Terrasse von Landwirt Ansgar Kühner bestens aufgehoben. Für diese Saison hat er etwas Besonderes auf seiner Weinkarte: Vinospritz!

Weitere Informationen unter: www.spargelseiten.de