German Open: Das größte Tanzturnier der Welt, 19. bis 23.08.25

Fünf Tage lang dominiert Tanzsport vom Allerfeinsten in der baden-württembergischen Landeshauptstadt: Bereits zum 20. Mal findet vom 19. bis 23. August das größte Tanzturnier der Welt, die German Open Championships (GOC), in der Liederhalle Stuttgart statt. Bei der für Deutschland einmaligen Form des Turniers treten seitdem Amateure und Professionals aller Sektionen und Altersklassen innerhalb einer Veranstaltung auf. Auf dem Programm stehen mittlerweile 62 Turniere für Standard und Latein, von Kindern bis hin zu Senioren. Herausragend sind die Grand Slams des Welt-Tanzsportverbandes (WDSF) der Amateure in Standard (Donnerstag/Freitag) und Latein (Freitag/Samstag) sowie die World Masters im Boogie-Woogie der Hauptklasse (Samstag). Auch in diesem Jahr rechnen die Organisatoren wieder mit der Teilnahme von über 2.500 Paaren aus mehr als 50 Nationen.

German Open, Di. 19. bis Sa. 23. August, Liederhalle, Stuttgart, alle Infos & Tickets: www.goc-stuttgart.de