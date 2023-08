Gestern und heute

Dort wo heute Schloss Kapfenburg auf einem Felsvorsprung thront, siedelten zur Merowingerzeit bereits die Alamannen in einer Höhensiedlung. Wer und wann dann den ersten Grundstein für die Wehrburg legte – unbekannt. Das Territorium gehörte zur Riesgauschaft als deren frühe Gaugrafen die Staufer angenommen werden, womit sie als Bauherren in Frage kommen. Die Bausteinlegung fiel dann vermutlich in die Zeit der staufisch-welfischen Auseinandersetzungen 1077 bis 1125.

1311 wurde die Kapfenburg erstmals urkundlich erwähnt, zu diesem Zeitpunkt gehörte sie den Grafen von Oettingen. Die verkauften das Anwesen mit Ländereien 50 Jahre später an den Deutschen Orden, aus der einfachen Wehrburg wurde im Laufe der Jahrhunderte ein Schloss. Das architektonischen Ensemble vereint dabei zahlreiche verschiedene Baustile und zeugt so von den Stilepochen; Gotik, Renaissance und Barock gehen fließend ineinander über.

1806 endete die Geschichte des Deutschen Ordens auf der Ostalb, Schloss Kapfenburg fiel an das Königreich Württemberg. Seit 1999 ist es Sitz der Internationalen Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg. Mit rund 40 Veranstaltungen im Jahr ist die Stiftung als kultureller Leuchtturm weit über die Region hinaus bekannt, an 350 Tagen im Jahr ist sie vor allem eins – Musikschulakademie. Das heißt Orchester, Chöre und Ensembles von Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen verbringen auf dem Schloss Musikfreizeiten. An den Wochenenden proben dann Musikvereine oder Big Bands in den historischen Mauern, die Junge Philharmonie Ostwürttemberg und der Junge Kammerchor Ostwürttemberg sind Stammgäste. Fortbildungen und die Gastronomie mit dem stiftungseigenen Restaurant Fermata runden das Angebot in den historischen Mauern ab, außerdem organisiert die Stiftung den Wettbewerb „Jugend Musiziert“ in Ostwürttemberg.

Wer mehr über die Geschichte des Schlosses erfahren möchte, kann an einer der öffentlichen Führungen teilnehmen, die regelmäßig durchgeführt werden. Am Sonntag, den 10. September, finden anlässlich des Tags des Offenen Denkmals sogar zwei Schlossführungen sowie zwei Führungen für Kinder statt. Diese sind interaktiv und veranschaulichen altersgerecht, wie die Menschen früher gelebt haben - auf dem Schloss und in der Region. Musikalische Akzente dürfen auf der Kapfenburg natürlich auch nicht fehlen. So spielt das Junge Stuttgarter Klavierquartett bei einer Sonntagsmatinee Werke von W.A. Mozart, Josef Suk und Gustav Mahler.

Tag des offenen Denkmals - Sonntag, den 10. September 2023

10.00 Uhr

Schlossführung für Erwachsene

Keine Anmeldung erforderlich

11.00 Uhr

Junge Talente || Von Wrochem Klavierquartett

Sonderkonzert

Keine Anmeldung erforderlich

11.00 Uhr

Napoleon & der Koch

Schlossführung für Kinder

Anmeldung auf www.schloss-kapfenburg.de

14.00 Uhr

ZeitReise mit d'Artagnan

Schlossführung für Kinder

Anmeldung auf www.schloss-kapfenburg.de

14.30 Uhr

Schlossführung

für Erwachsene

Keine Anmeldung erforderlich

Eintritt zu allen Veranstaltungen frei.

Öffentliche Schlossführungen

April bis September

Sonn- und feiertags 14.30 Uhr

Oktober bis März

Jeden 1. Sonntag im Monat 11.30 Uhr

Weitere Sonderveranstaltungen 2023

Sonntag, 01. Oktober 2023

Sonntag, 05. November 2023

Sonntag, 03. Dezember 2023

ZeitReise

Schlossführung & Komtur-Menü

Beginn jeweils 11.30 Uhr Anmeldung unter Fon +49 7363 96 18 159.

Dauerausstellung

Eva Gentner „NARRATIVE VOID“

Sieben Ergänzungen zur Geschichte von Schloss Kapfenburg

Museum Kaplanei, Schloss Kapfenburg Eintritt frei