Gewinner, die in EuroMillionen 190 Millionen Euro gewonnen haben

EuroMillionen ist mit seinen Rekordgewinnen eine der lukrativsten Lotterien der Welt. Der Grund, warum diese Art von Lotterie für die unglaubliche Weltsensation gehalten wird, besteht in den Auszahlungen und der hohen Gewinnwahrscheinlichkeit.

Dieser Bericht wurde von den Experten für Euromillionen aus dem Team von Lottostar24 erstellt. Die detaillierte Beschreibung kann aus deren Magazinartikel entnommen werden. Links zu deren Artikeln sind am Ende dieses Artikels aufgeführt.

EuroMillionen, eine transnationale Lotterie, die am 7. Februar 2004 gestartet wurde, benötigt sieben richtige Zahlen, um den Jackpot zu gewinnen.

Die folgende Tabelle stellt Euromillionen Gewinner vor, die den größten europäischen Lotterie-Jackpot von 190 Millionen Euro gewonnen haben.

Steve Thomson, der 42-jährige EuroMillionen-Gewinner aus Großbritannien gewann mit seiner Frau Lenka aus der Slowakei mehr als 122 Millionen Euro. Obwohl er den Euromillionen-Jackpot gewonnen hat, sagte Steve, dass er nicht aufhören werde zu arbeiten und seine Priorität sei ein neues Haus mit 3 Schlafzimmern für seine 3 Kinder zu kaufen. Sein Gewinn von £105,100,701.90 (122,000,000 €) ist der neunthöchste in der Geschichte von EuroMillionen und der bisher einzige in seinem Heimatland West Sussex.

Colin und Chris Weir aus Schottland wurden 2011 die neuen Rekordhalter für den größten Jackpot, der je in Großbritannien gewonnen wurde. Dank ihrer Glückszahlen 17, 19, 38, 42, 45 und den Sternzahlen 9 und 5, knackten sie den Jackpot in Höhe von 190 Millionen Euro, welcher gleichzeitig der größte je in Großbritannien gewonnene Jackpot aller Zeiten war. Zum Zeitpunkt ihres Gewinns sind sie seit über 30 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Acht Jahre nach ihrem gigantischen Gewinn ließen sie sich jedoch scheiden.

Kurz nach ihrem Gewinn beschlossen sie, eine Spende von 1 Million Pfund an den SNP zu machen. Trotz dieser Abgabe verfügten sie zu diesem Zeitpunkt über ein Vermögen, das dem der Beckhams gleichkam.

Adrian und Gillian Bayford aus Suffolk nahmen im August 2012 mehr als 175 Millionen Euro mit nach Hause. Ihre Gewinnzahlen waren 50, 21, 17, 48 und 11, sowie die Glückszahlen 09 und 10.

Die folgende Tabelle zeigt die fünf größten Euro-Millionen-Gewinne, die entweder einer einzigen Person oder einem Ehepaar zugefallen sind. Aus rechtlicher Sicht wird ein Ehepaar als eine Person gezählt. Die Reihenfolge der Euromillionen wird in dieser Übersicht nach dem Wert der Währung zum Zeitpunkt der Verteilung bestimmt.

Gewinner / Land des Gewinner / Gewinnsumme / Datum

Anonym, Spanien, 190 Mio. €, 06.10.2017 Peter Wilson, Großbritannien, 190 Mio. €, 08.10.2019 Anonym, Portugal, 190 Mio. €, 24.10.2014 Die Bayfords, Großbritannien, 190 Mio. €, 18.08.2012 Die Weirs, Großbritannien, 185 Mio.€, 12.07.2011

Was würde man als Jackpot-Gewinner bei EuroMillionen machen? Der EuroMillionen-Jackpot ist auf 190 Millionen € begrenzt, wobei überschüssige Gelder, die zum Hauptpreis hinzugekommen wären, in die nächsthöhere Preisklasse umgeleitet werden, wenn es in der ersten Gewinnklasse keinen Gewinner gab. Man kann eine siebenstellige Summe erhalten, wenn fünf Hauptzahlen und eine Sternzahl übereinstimmen.

Sobald der Jackpot 190 Millionen € erreicht hat, kann er bis zu viermal nicht geknackt werden, bevor er entweder gewonnen werden muss oder in die nächst niedrigere Gewinnklasse ausgespielt wird.

Gewinne über 100 Millionen Euro werden Superdraw genannt. Ausführlichere Informationen über die Superziehung können auf der Webseite von Lottostar24 gefunden werden.

Die nächste Euromillionen Superziehung findet am 7. Februar 2020 statt und die potentielle Gewinnsumme ist auf 200 Millionen Euro angewachsen, bzw. auf bis zu 250 Millionen Euro, wenn der Jackpot nicht in den nächsten Ziehungszyklen geknackt wird.

Dank der Superziehung im letzten Jahr hatten 4 Gewinner das Glück, mehr als 100 Millionen Euro zu gewinnen.

