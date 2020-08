Bei Echtgeld Poker Anbieter GGPoker wurde der WSOP 2020 Online Sieger gekürt

Die alljährliche World Series of Poker (WSOP), also die inoffizielle Poker-Weltmeisterschaft, wurde wegen der Corona Pandemie diesmal nicht in Las Vegas, sondern online ausgetragen. Eigentlich war die Durchführung des nun zum 51. Mal durchgeführten Turniers bereits für die Zeit vom 26. Mai bis zum 15. Juli 2020 im Rio All Suite Hotel und Casino in Nevadas Spielerparadies angesetzt. Stattdessen begann das Online-Turnier erst am 1. Juli 2020 auf der Plattform GGPoker und hat nun vor einigen Tagen einen sicher überglücklichen Gewinner gefunden.

Es handelt sich um den Kanadier Alek »astazz« Stasiak, der sich nun das Bracelet überstreifen kann. Gespielt wurde übrigens Echtgeld Poker $1,000 No-Limit Hold‘em. Die Regeln zeigt die Seite echtgeldcasino.co/poker. Beim Preisgeld mussten die Spieler dieses Jahr jedoch erhebliche Abstriche machen. Alek »astazz« Stasiak konnte als Sieger insgesamt 273.505 US-Dollar einstreichen.

Zwei Deutsche bislang unter den WSOP Main Event Gewinnern

Vor Hossein Ensan gab es bereits einen weiteren Deutschen, der sich bis zum Finaltisch durchspielen und das Main Event der World Series of Poker für sich entscheiden konnte. Viele werden sich noch an das Jahr 2011 erinnern, als Pius Heinz 8,71 Millionen US-Dollar einstrich und damit in Deutschland eine neue Poker-Begeisterung auslöste. Seitdem schossen die Zahlen der online in den Poker-Netzwerken wie PokerStars oder 888Poker angemeldeten Spieler sprunghaft in die Höhe. Das Besondere: Im Grunde genommen kann sich jeder für die Teilnahme am Main Event der World Series of Poker in Las Vegas über zahlreiche Online Satelliten- und Qualifikationsturniere von zu Hause aus sichern.

Worauf sollten Spieler bei der Anmeldung in einem Poker-Netzwerk achten?

Wer in der Freizeit Poker online um Echtgeld spielen möchte, sollte sich möglichst sich bei einem Pokernetzwerk anmelden. Nur so ist sichergestellt, dass genügend Spieltische besetzt sind. Der Vorteil der Pokernetzwerke besteht darin, dass sie weltweit ausgerichtet sind und daher Millionen von Spielern anziehen. Damit werden Spieler rund um die Uhr Gegner in allen Spielstärken an den Tischen finden.

Ein weiterer Vorteil der Pokernetzwerke ist das riesige Angebot an Pokerturnieren und die Vielfalt der angebotenen Spielvarianten. Hinzu kommt, dass neu angemeldete Spieler sich oft einen sehr hohen Bonus sichern können. Der Bonus für Poker Online Echtgeld muss in der Regel über die Anzahl der Stakes, sprich über die Anzahl der gespielten Runden freigespielt werden.

Die Auszahlung auf die Payroll erfolgt dabei meist sukzessive. Um sich in einem Pokernetzwerk wie PokerStars anzumelden, muss die App des Anbieters installiert werden. Während andere Casinospiele wie Spielautomaten, Jackpots oder Live-Casinospiele heute bequem ohne App im Browser gestartet werden können, garantiert die App des Pokernetzwerkes angesichts der großen Mitgliederzahl. eine höhere Stabilität bei der Verbindung und dient auch der Sicherheit.

Die App des Pokernetzwerkes ist in der Regel auch mobil auf dem Handy spielbar. Die großen Pokernetzwerke wie das zur 888 Holdings gehörende 888 Poker sind übrigens völlig seriös agierende internationale Unternehmen, bei denen sich Spieler sicher sein können, dass sie über die notwendigen Lizenzen zum legalen spielen verfügen und die Gewinne auch jederzeit auszahlen können. Bei wallstreet-online.de findet sich beispielsweise auch die Aktien von 888 Holdings oder von GVC Holdings, einem weiteren großen Poker und Online Casinoanbieter.

Unterschiede der Pokernetzwerke zu Casino Poker

Im Pokernetzwerk können Spieler gegen andere Spieler weltweit antreten und ihr Können unter Beweis setzen. Bei Poker im „normalen“ Online Casino wird dagegen gegen das Casino gespielt. Das gilt übrigens auch für das Live-Casino, an dessen Tische zwar auch andere Spieler sitzen können, aber dennoch letztendlich gegen die Bank gespielt wird. Dennoch eignen sich die Casinopokerspiele gerade für Anfänger, um erst einmal zu üben.

Der Vorteil ist, dass die Instant- Pokerspiele ohne Live Dealer auch kostenlos gespielt werden können. Die Spieler erhalten beim Laden der Demo-Version Credits, mit denen sie vor dem Spielen von Poker mit echtem Geld alles völlig unverbindlich ausprobieren und so die Regeln besser kennenlernen oder auch eine Strategie ausprobieren können. Sind die Credits aufgebraucht, muss das Spiel einfach nur neu gestartet werden und schon kann es von vorn losgehen.