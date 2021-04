Glücksspiel in Deutschland

Das Wachstum der Glücksspielindustrie in Deutschland

Glücksspiel war schon vor 5000 Jahren populär

Glücksspiel ist ein Vergnügen, das Menschen schon seit Jahrtausenden fasziniert. Das bestätigen Funde bei Ausgrabungen in China, die darauf hinweisen, dass dort bereits 3000 Jahre vor Christus Würfelspiele beliebt waren. Auch in der griechischen Mythologie wurde das Glücksspiel schon erwähnt und die antiken Römer waren begeisterte Spieler. Zum Beispiel Kaiser Augustus war ein leidenschaftlicher Würfler, wobei Geldsummen ihren Besitzer wechselten. Aber auch zur Grundausstattung römischer Grenzsoldaten des römischen Reichs zwischen Rhein und Donau gehörten Würfel und Brettspiele. Von den römischen Soldaten, die sich während langweiliger Stunden der Wache in den Türmen ihre Zeit vertrieben, bis zu den heutigen eleganten Spielhallen mit roten Samtvorhängen, ist allerdings etwas Zeit verstrichen.

Die ersten klassischen Casinos in Europa und in Deutschland

In Italien hatten die ersten Casinos in modernerem Sinn ihren Anfang in den Umkleiden des venezianischen Dogenpalasts, die zu Spielstätten umfunktioniert wurden. Das erste öffentliche Casino Italiens hatte in Venedig seinen Ursprung und war im Palazzo Dandolo untergebracht.

Holland und Flandern waren sogar Vorreiter beim Thema Spielhäuser. Die gab es hier schon im 14. Oder 15. Jahrhundert.

In Deutschland waren die ersten Casino-Standorte im 19. Jahrhundert In Aachen, Bad Homburg und Baden-Baden.

Baden-Baden und die Spielbank

Baden-Baden wurde dank seines Spielcasinos zum pulsierenden Mittelpunkt Europas. Nachdem 1837 Frankreich Spielbanken verbot, erlebten die Casinos in Deutschland Hochkonjunktur. Spielfreudige Europäer kamen nun hierher, um sich uneingeschränkt zu vergnügen. Baden-Baden wurde vom Kurort zur Anlaufstelle für alle, die das ländliche Leben zur Sommersaison mit allen seinen Annehmlichkeiten genießen wollten: reich gedeckte Tafeln, ausgewählte Gesellschaft, magische Feste, traumhafte Bälle, rauschende Jagden, groß angelegte Pferderennen – und die berühmte Spielbank. Auch heute bleibt Baden-Baden eine der bekanntesten und beliebtesten Spielbanken in Deutschland und Europa.

Landbasierte Spielbanken in Deutschland

Die Faszination des klassischen Spielcasinos erlebten nicht nur die Besucher von Baden-Baden im 19. Jahrhundert. Auch heute bleiben Spielcasinos eine Attraktion für Spielbegeisterte, die sich dem besonderen Flair dieser Orte nicht entziehen können. Oft sind Spielbanken, so wie in Baden-Baden, in beeindruckenden historischen Gebäuden untergebracht und bringen den Geschmack von zeitloser Eleganz mit sich. Kronleuchter aus Kristall, schwere Samtvorhänge und elegante Einrichtung locken zum Glücksspiel – sei es am klassischen grünen Tisch oder an einer modernen Slot Maschine. Spielbanken sind Orte, an denen die Zeit stillsteht. Erhabene Architektur und elegante Kleidung machen den Besuch in landbasierten Spielbanken einzigartig. Das Glücksspiel in der landbasierten Spielbank bleibt, trotz der immer größeren Online-Konkurrenz, immer ein Vergnügen, das mit nichts anderem zu vergleichen ist.

In Deutschland boomt das Glücksspiel

Sowohl landbasierte Spielbanken als auch das Glücksspiel online haben jedes Jahr höhere Umsätze zu verzeichnen. Von einem so rasanten wirtschaftlichen Wachstum können andere Branchen nur träumen. Die liberalen Tendenzen in der Politik haben ihren Teil getan, um diesen positiven Trend zu festigen. Auch die Öffnung für Sportwetten online und nicht zuletzt die neue Regelung für Online-Glücksspiele, die im Frühling 2021 in Kraft tritt, haben zu diesen positiven Zahlen beigetragen.

Konservative Parteien haben das Wachstum des Glücksspiels in Deutschland in der Vergangenheit kritisch betrachtet, doch die Vorteile des Glücksspiel-Booms sind nicht zu übersehen. Zusätzliche Steuereinnahmen fließen in die Staatskassen und kommen so der Allgemeinheit zugute. Ebenso entstehen zahlreiche sichere und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in einem sonst tendenziell unsicheren wirtschaftlichen Panorama.

2018 zahlten Entwickler von Glücksspielen Gehälter von insgesamt 12,5 Milliarden Euro. Die ständige Expansion und der kontinuierlich wachsende Online-Markt für Glücksspiele deuten darauf hin, dass die Entwicklung weiterhin steigend sein wird. Allein zwischen 2013 und 2018 stieg die Zahl der in der Glücksspielbranche beschäftigten Menschen von etwa 11.000 auf 62.000 an. Sie hat sich also in nur fünf Jahren mehr als verfünffacht.

Auch wer dem Glücksspiel kritisch gegenübersteht, kann diese Daten nicht ignorieren. Denn die Nachfrage nach Spielvergnügen besteht zweifelsfrei. Spielfreudige zum Glücksspiel in Deutschland zu animieren, gereicht zum Vorteil aller Beteiligten. Die deutsche Wirtschaft profitiert von Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen, während die Spieler die Sicherheit durch strenge deutsche Regelungen und Kontrollen genießen dürfen.