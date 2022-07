Glücksspielstaatsvertrag – die Ziele und Vorteile der Neuregelungen

Viele Jahre war das Online-Glücksspiel in Deutschland illegal. Lediglich in Schleswig-Holstein waren abweichende Regelungen anzutreffen. Im Juli 2021 trat ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, der zu einer bundeseinheitlichen Legalisierung von Online Casinos führte und mit zusätzlichen Mechanismen zur Suchtprävention ausgestattet wurde.

Diese Ziele werden mit der Neuregulierung verfolgt

Gleich mehrere Ziele werden von den Bundesländern mit der Neufassung des Glücksspielstaatsvertrages verfolgt. Zum einen wurden zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Spieler beschlossen, zum anderen soll mit der Legalisierung des Online-Glücksspiels eine Alternative zum illegalen Glücksspiel geschaffen werden. Es gibt nun eine offizielle deutsche Lizenz, die nur unter strengen Voraussetzungen erteilt wird. Über 30 Regeln müssen von den Betreibern eines Online Casinos eingehalten werden.

Wer zum Beispiel Eye of Horus online spielen möchte, sollte zuvor einen Blick auf die Lizenzierung des Anbieters werden. Inhaber einer Glücksspiellizenz haben den zuständigen Behörden nachgewiesen, dass sie über genügend Eigenmittel für eine dauerhafte Geschäftstätigkeit verfügen und notwendige Versicherungen zum Schutz der Spieler abgeschlossen haben. Regelmäßige Kontrollen stellen sicher, dass das Online Casino auch nach der behördlichen Genehmigung sämtliche Regelungen einhalten. Hierfür wurde sogar eine neue gemeinsame Glücksspielaufsichtsbehörde mit Sitz in Sachsen-Anhalt gegründet.

Die Prävention von Spielsucht, der Spieler- und Jugendschutz sowie faire Wettbewerbsbedingungen gehören zu den übergeordneten Zielen des aktuell geltenden Glücksspielstaatsvertrages.

Die zentralen Regelungen und Vorteile im Überblick

Nach der neuen Gesetzeslage sind Online Casinos dazu verpflichtet, einen sogenannten Panik-Button einzuführen. Sobald ein Spieler der Auffassung ist, dass er zu viel Zeit mit dem Glücksspiel verbringt, kann er sich über das Betätigen des Buttons für 24 Stunden vom Spiel aussperren. Alternativ kann eine offizielle Selbstsperre beim Regierungspräsidium Darmstadt beantragt werden. Auf Antrag wird dort eine Eintragung im Spielersperrsystem OASIS vorgenommen, die bundesweit für alle legalen Glücksspielangebote gilt. Sowohl Veranstalter von Online-Casinospielen als auch Betreiber von Spielbanken, gewerbliche Spielvermittler, Veranstalter von Sportwetten und Betreiber von Spielhallen haben zu gewährleisten, dass gesperrte Spieler von dem Angebot ausgeschlossen werden.

Online-Spielbanken müssen regelmäßig auf den jeweiligen Gewinn und Verlust hinweisen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass Spieler jederzeit eine vollständige Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben erhalten können.

Früher konnten Spieler bis zu 4.000 Euro auf einmal einzahlen. Bei manchen Anbietern war je nach Zahlungsmethode sogar eine Einzahlung von bis zu 10.000 € möglich. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag wurde ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 € eingeführt. Diese Regelung zielt darauf ab, eine Überschuldung durch Glücksspiele zu verhindern.

Zwischen 06:00 und 21:00 Uhr darf keine Glücksspielwerbung im Fernsehen oder Radio geschaltet werden. Hier liegt der Fokus auf den Kindern und Jugendlichen, die nicht durch eine ansprechende Werbung zum Glücksspiel animiert werden sollen.

Spielautomaten erfreuen sich einer großen Beliebtheit und sind nahezu in jedem großen Online Casino anzutreffen. Auch diesbezüglich wurden Regelungen getroffen, um Spieler zu schützen. Nach den Bestimmungen soll zwischen den einzelnen Spins eine Pause von mindestens 5 Sekunden liegen. Hierdurch soll ausreichend Zeit zum Nachdenken und rechtzeitigen Reagieren auf den Spielverlauf gegeben werden.

Ob sämtliche Ziele mit den Neuregelungen erreicht werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden. Einige Kritiker weisen darauf hin, dass sich einige Spieler vielleicht sogar stärker von illegalen Angeboten angezogen fühlen, da dort weniger Limits greifen. Befürworter gehen davon aus, dass die Regelungen greifen und weniger Glücksspieler in eine Schuldenfalle geraten.