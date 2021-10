Gold als Geldanlage - Wie funktioniert das?

Gold gilt als stabile, krisensichere Geldanlage. Der begehrte Rohstoff ist schwer zu gewinnen und sehr gefragt. Aber wie geht man eigentlich vor, wenn man sein Geld in Gold investieren möchte? Und was ist dabei zu beachten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Welche Formen der Goldanlage gibt es?

Prinzipiell kann auf zwei Arten in Gold investiert werden. Entweder es wird direkt in physischer Form, meist als Barren, Münzen oder Schmuck, gekauft oder man investiert in Aktien oder Fonds von entsprechenden Rohstoffunternehmen.

Welche Möglichkeiten zum Goldankauf gibt es?

Münzen oder Schmuck finden sich natürlich bei entsprechenden Händlern oder Juwelieren. Gold in Anlageform bieten auch manche Banken an. Fachhändler für Anlagegold haben aber meist eine größere Auswahl an Möglichkeiten.Wer nur wenig Gold ankaufen möchte, kann das mit einem sogenannten anonymen Tafelgeschäft tun. Bis zu einem Betrag vom 1999,99 Euro in Bar kann Gold angekauft werden, ohne dabei persönliche Daten angeben zu müssen. Ab 2000 Euro sind Händler zu einer Identitätsprüfung verpflichtet.

Worauf sollte beim Kauf geachtet werden?

Ein vertrauenswürdiger, seriöser Händler ist wichtig, denn auch hier gibt es schwarze Schafe.Wichtig beim Kauf ist außerdem die Reinheit. Der Reinheitsgrad gibt an, wie hoch der tatsächliche Goldanteil in einer Legierung ist. 585er Gold besteht beispielsweise zu 58,5 % aus Gold. Der Rest sind andere Metalle. Bei einer Reinheit von 99,5 % bei Barren und 90 % bei Münzen ist Gold übrigens von der Mehrwertsteuer befreit.

Wann ist der Goldkauf sinnvoll?

Zwei Dinge sind entscheidend für eine sinnvolle Goldinvestition: der eigene Kontostand und der aktuelle Goldpreis. Nur wer das nötige Geld bequem erübrigen kann, sollte in Gold investieren. Außerdem sollte die Preisentwicklung gerade günstig sein.Gold gilt als klassische Vermögenssicherung für Krisenzeiten. Anders als Geld oder Wertpapiere ist es auch in Finanzkrisen und bei Inflation wertstabil. Kündigen sich schlechte Zeiten an, ist es entsprechend gefragt und der Preis steigt. Anders kann es aussehen, wenn es beispielsweise gerade gute Zinsen für Geldanlagen oder einen Aufschwung am Aktienmarkt gibt. Dann erscheinen andere Anlageformen attraktiver. Der Goldpreis fällt und der Ankauf ist vergleichsweise günstig möglich.Übrigens: Gold wird am internationalen Markt in US-Dollar gehandelt. Auch der aktuelle Wechselkurs kann sich also auf den Goldmarkt auswirken.

Wie viel Gold sollte ich kaufen?

Das hängt natürlich von den eigenen Finanzen ab. Generell wird aber dazu geraten nicht allein auf Gold als Wertanlage zu setzen, sondern einen Mix aus verschiedenen Wertanlagen zu wählen. Der Anteil von Gold im persönlichen Kapitalmix sollte bei maximal 10 % des Vermögens liegen. Denn Gold ist zwar wertstabil, bringt aber anders als viele andere Anlageformen keine regelmäßige Rendite ein. Wer mit Gold in physischer Form Gewinne erzielen möchte, kann dies nur durch geschickten Wiederverkauf tun.

Wo wird Gold am besten aufbewahrt?

Besonders sicher ruht das Gold natürlich in einem Bankschließfach. Hier fallen allerdings meist Gebühren an. Gold kann auch zu Hause, z.B. in einem Safe aufbewahrt werden. Im Allgemeinen wird aus Sicherheitsgründen aber eher von der Aufbewahrung daheim abgeraten. In jedem Fall sollten Besitz, Wert und Lagerung des Goldes gut dokumentiert werden. Das ist als Nachweis für die Versicherung wichtig, falls es zu einem Diebstahl kommt.