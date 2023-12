Große Gewinne oder hohe Verluste: So lässt sich das passende Online Casino finden

Immer mehr Menschen begeistern sich für Casinos im Internet. Verwunderlich ist dies kaum, schließlich zeigt es sich als äußerst bequem, sein Glück von der heimischen Couch aus zu versuchen.

Allerdings sollten bestimmte Faktoren beachtet werden, damit sich das Online-Spielerlebnis wirklich als absolut sicher und angenehm gestaltet. Ein besonders großer Einfluss geht natürlich von dem gewählten Casinoanbieter aus. Dieser sollte unbedingt eine gültige Glücksspiellizenz aufweisen.

Dabei ist es unerheblich, ob die Lizenz beispielsweise aus Deutschland, von der UK Gambling Commission oder der Malta Gaming Authority stammt. Sobald eine solche Lizenz vorhanden ist, fällt die Wahrscheinlichkeit hoch aus, dass es sich um einen fairen und vertrauenswürdigen Anbieter handelt.

Darüber hinaus gibt es allerdings noch einiges mehr, was Spieler beachten sollten, um zu verhindern, dass das unterhaltsame Spielen im Endeffekt zu einem großen Ärgernis wird.

Fairness und Sicherheit

Zu den wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Online Casinos gehört natürlich die Sicherheit. Seriöse Anbieter nutzen sichere Verschlüsselungstechnologien, wodurch die Zahlungen und persönlichen Daten der Spieler geschützt werden.

Auch sollten sie sichere Server verwenden, damit die Speicherung und Verarbeitung der sensiblen Daten in einer sicheren Umgebung stattfinden. So wird verhindert, dass Unbefugte Zugriff auf diese erhalten. Ein Großteil der Online Casinos verfügt darüber hinaus über bestimmte zusätzliche Verfahren und Richtlinien, die Schutz vor Geldwäsche und Betrug bieten, wie zum Beispiel die Überprüfung der Spieleridentität, die Erstellung strenger Protokolle und die Überwachung ungewöhnlicher Aktivitäten.

Neue und unbekannte Online Casinos sollten daher vor allem auf den Punkt der Sicherheit eingehend überprüft werden, bevor das erste Mal in ihnen gespielt wird.

Das Spielangebot

Selbstverständlich kommt es auch auf das Spielangebot des jeweiligen Online Casinos an. Die meisten Anbieter verfügen heute über ein nahezu unüberschaubares Sortiment an Spielen.

Besonders beliebt sind etwa die klassischen Casinospiele, wie Poker, Blackjack, Roulette oder Spielautomaten. Es lässt sich daneben jedoch auch eine Vielzahl neuerer Spiele finden, die für die Online Casinos speziell entwickelt wurden. Denjenigen, denen ein möglichst realistisches Casino-Gefühl wichtig ist, sollten an Live-Dealer-Spielen teilnehmen.

Im Vorfeld ist jedoch stets sicherzustellen, dass die Spiele – wie auch das Online Casino selbst – lizenziert sind und von renommierten Entwicklern stammen.

Der Kundensupport

Der Kundensupport des Online Casinos muss für die Spieler gut erreichbar sein. Ideal ist es, wenn unterschiedliche Wege zur Kontaktaufnahme vorhanden sind, wie zum Beispiel Telefon, E-Mail und Live-Chats.

Insbesondere der Live-Chat sollte zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar sein und den Spielern auf Deutsch weiterhelfen.

Die Boni

Zu einer Registrierung werden die Spieler vor allem durch besondere Werbeaktionen und Boni des Anbieters motiviert. In vielen Fällen erwarten die Kunden großzügige Bonusangebote, beispielsweise in Form von Cashbacks, Reload-Boni, Freispielen oder Willkommens-Boni. Ein Treueprogramm bieten viele Online Casinos für ihre loyalen Spieler an.

Bei all den verführerischen Boni darf jedoch nicht vernachlässigt werden, die jeweiligen Bedingungen und die AGB sorgfältig zu studieren. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die jeweiligen Anforderungen auch wirklich erfüllt werden.

Die Zahlungsmöglichkeiten

Eine wichtige Rolle spielen auch komfortable und vor allem sichere Zahlungsmöglichkeiten. In der Regel bieten seriöse Online Casinos mittlerweile jedoch eine große Auswahl an verschiedenen Zahlungsoptionen an.

Besonders beliebt sind etwa der Einsatz von Prepaid-Karten, herkömmliche Banküberweisungen, E-Wallets, wie Skrill, Neteller und PayPal, oder Kreditkartenzahlungen. Aktuell erleben jedoch auch mobile Zahlungen einen Aufschwung. Diese ermöglichen es den Spielern, von ihrem Handy aus umgehend und gebührenfrei Einzahlungen zu tätigen.