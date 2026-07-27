Großes Erlebnis-Maislabyrinth in Bad Mergentheim, bis 30.08.26

In Bad Mergentheim gibt es im Sommer 2026 zum ersten Mal ein großes Erlebnis-Maislabyrinth für die ganze Familie. Damit wird im Jubiläumsjahr »200 Jahre Heilquellen« ein weiterer Höhepunkt gesetzt, der bis 30. August als stadtnahes Ausflugsziel für Bürgerschaft, Tages- und Übernachtungsgäste eine unvergesslich spaßige Erfahrung bietet. Schon ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, dass das ­Projekt Maislabyrinth Bad Mergentheim im wahren Wortsinn groß aufgezogen wird: Auf 24.000 Quadratmetern Fläche säumen 300.000 Maispflanzen ein 2,8 Kilometer langes labyrinthisches Wegenetz, das den Schwierigkeitsgrad mittel bis schwer hat. Ein guter Irrgarten funktioniert aber nicht nur aus der Innenperspektive, sondern zeigt auch von oben betrachtet ein ansprechendes Motiv. Hier präsentiert das Kurstadt-Labyrinth einen besonderen Hingucker zum Jubiläumsjahr mit der Darstellung des Quellen-Entdeckers Schäfer Gehrig sowie einigen seiner Schafe.

Im Labyrinth warten spezielle Foto-Points und sogar ein kleiner Aussichtsturm mit Blick auf das faszinierende Motiv der Gesamt-Anlage. Für Kinder gibt es neben dem Labyrinth ein wahres Abenteuerland zum Toben: Hüpfburg, Maisbad, Multiplay-Parcours, XXL-Lego und Stroh-Kletterberg sorgen für Vergnügen. Es gibt außerdem einen großen Biergarten mit Erfrischungen, herzhaften Speisen und Jahrmarkt-Spezialitäten. Der Herbsthäuser Biergarten steht unabhängig von einem Labyrinth-Besuch für alle offen mit einer gerade an Sommerabenden einzigartigen Atmosphären mitten im Maisfeld. Der Treffpunkt wird mit vielen Lichterketten in Szene gesetzt und bekommt bequeme, überdachte Sitzmöglichkeiten. Große wie kleine Besucherinnen und Besucher können auf »Stempeljagd« gehen und viele Preise gewinnen. Samstags ist das Labyrinth bis Mitternacht geöffnet und kann per Taschenlampe besonders stimmungsvoll erkundet werden.

Zu finden ist das Labyrinth in der so genannten ­»Alten Igersheimer Straße« zwischen Lidl-Markt und Schwimmbadkreuzung. Es ist somit von der Kernstadt aus gut fußläufig erreichbar. Wer mit dem Fahrrad kommt, findet über den nahe gelegenen Fünf-Sterne-Radweg nicht nur eine ­komfortable Anbindung, sondern auch direkt am Eingang ausreichend Abstell-Möglichkeiten. Für die Anfahrt mit dem Auto werden zwei Parkplätze ausgewiesen. Vom Volksfestplatz (Navi-Adresse »Arkau«) sind es nur wenige Minuten zu Fuß über die Schwimmbadkreuzung bis zum Maisfeld. Der Weg ist beschildert. Mit Beginn der Sommerferien stehen außerdem die Parkplätze am Bad Mergentheimer Schulzentrum (Kopernikusstraße) zur Verfügung. Von dort sind es ebenfalls nur wenige Geh-Minuten. Wichtig: Direkt am Labyrinth kann und darf nicht geparkt werden!

Öffnungszeiten:

Mo. bis Do.: 14 bis 20 Uhr

Fr.: 14 bis 22 Uhr

Sa.: 11 bis 0 Uhr

So.: 11 bis 20 Uhr

Tickets für den Eintritt ins Labyrinth gibt es nur an der Tageskasse vor Ort. Der Biergarten kann unabhängig vom Labyrinth besucht werden.

Maislabyrinth, bis So. 30. August, Alte Igersheimer Straße, Bad Mergentheim, www.mais-mgh.de