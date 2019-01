Großeinsatz im Traumpalast Leonberg

× Erweitern Feuerwehrmann Sam Leonberg (v.li.) Martin Schneider und Norbert Heisterkamp

Am vergangenen Wochenende ging es im Traumpalast Leonberg heiß her! Die beiden Schauspieler und Comedians Martin Schneider und Norbert Heisterkamp waren letzten Sonntag anlässlich des Animationshits „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld!“ (Bundesstart 5. Januar) im Traumpalast Leonberg zu Gast. In voller Feuerwehrmontur und mit jeder Menge lustiger Sprüche auf den Lippen, sorgten die zwei Komiker für großes Aufsehen und rührten dabei kräftig die Werbetrommel für den kleinen Leinwandhelden Sam. Das Rahmenprogramm zum Film bildete an diesem Wochenende außerdem die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, die mit einem Großaufgebot vor dem Kino anrückte und tolle Aktionen für Groß und Klein anbot. Auch die Leonberger Polizei war mit einem Infostand im Kinofoyer vertreten und stand den neugierigen Gästen Rede und Antwort zum Thema Polizeiarbeit. Dieser hollywoodreife Großeinsatz lockte zahlreiche Besucher in den Traumpalast, die einen Kinobesuch der etwas anderen Art erleben durften.

Zum Film „Feuerwehmann Sam – Plötzlich Filmheld!“:

Im zweiten Teil des Animationsfilms „Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld!“ verschlägt es den fleißigen Lebensretter nach Hollywood, denn ein Regisseur wird auf ihn aufmerksam und macht ihn prompt zum großen Schauspielstar. Doch leider ist die Filmbranche ein hartes Pflaster und so muss Sam sich mit seinem Widersacher Flex Dexter auseinandersetzen und darf darüber hinaus nicht vergessen, trotz Filmkarriere auch weiterhin für die Sicherheit in Pontypandy zu sorgen ...