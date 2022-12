Gut behütet durch den Winter - klassische und flippige Huttrends 2022

Hüte, Mützen, Kopftücher oder Caps wechseln in den Jahrestrends ständig. Manche Kopfbedeckungen sehen aber in allen Trends schön aus. 2022 besinnen sich die Trenddesigner wieder auf zeitlos schicke Hutklassiker.

Huttrends für Sport, Freizeit und Individualisten

Für viele Massensportarten sind Caps die ultimative Kopfbedeckung. Ihr breiter Stirnschirm ist Sonnenschutz und Werbefläche zugleich. Bei frostigen Großereignissen im Sport gehören Mütze, Schal und Handschuhe im Corporate Design des Lieblingsvereins zu den Basics der Ausstattung. Klar halten die auch in der Freizeit jenseits der Tribünen warm. Individualisten peppen ihr Outfit mit bunten Kopftüchern auf. Zweifellos bleiben die klassischen Hutkollektionen bei Hut.de, inspiriert von historischen und aktuellen Huttrends aus aller Welt[/url], auch in diesem behüteten Winter 2022/2023 die Perfektion zum eleganten Outfit.

Klassische Hutmaterialien im Dauertrend

Filzhüte zeichnen sich durch Stabilität, Langlebigkeit und perfekten Sitz aus. Breite Krempe, Hutband und ein kleiner Schmuck sind zum Wintermantel passend bei Damen und Herren. Bucket Damenhüte aus Filz oder Doriet Hutformen werden ebenfalls gerne aufgesetzt. Ein weiteres gängiges Hutmaterial ist den Arbeitshüten der US-amerikanischen Cowboys abgeschaut. Für sie war es einst pragmatisch, ein kostenlos verfügbares Material zu verarbeiten. Fashionfans heutzutage mögen das Material wegen seiner natürlichen Struktur, Festigkeit und Pflegeleichtigkeit. Hinzu kommen Wollqualitäten, teils Strickvarianten, um eine stabile Hut-Grundstruktur herum.

Angesagte Hutkreationen für den Winter 2022/2023

Erst am 25. November 2022 wurde am Tag des Hutes wieder der Hutträger des Jahres vom Hutverband GDH e.V. gekürt. Kaum gesehen, möchten viele Menschen auch einen Hut tragen. Weil die stylischen Kopfbedeckungen aber von Wellen der Begeisterung und des Vergessens lebt, sind auch im Winter 2022 (noch) viel zu wenige Hüte im privaten Alltag zu sehen. Eine Mütze wird im Winter als selbstverständlich angesehen, ein Cap oder Kopftuch im Sommer. Nur um den Anblick schicker Herren- und Damenhüte wird philosophiert und so mancher heimliche Hutfan vom Tragen einer solchen Kopfbedeckung zurückgehalten. Jetzt wird der Winterhut wieder ein Zeichen von Mode- und Selbstbewusstsein.

Vorgemacht und gerne für den Kleiderschrank genommen

In diesem Winter 2022 lohnt sich der Mut zum Hut, weil alle möglichen Hutformen ständig in Kunst und Kultur zelebriert werden. Fischerhüte mit Rundum-Schlappkrempe oder ledernem Hutschirm wurden durch musikalische Bühnenhits wiederentdeckt. Ebenfalls erobert sich die französische Baskenmütze in Wollmaterialien und mit großem Ballon ihren Platz im Kleiderschrank zurück. Zeitlose Klassiker sind Hüte für Damen und Herren im Landhausstil englischer Vorbilder oder entlehnt aus dem deutschen Brauchtum, vor allem der Alpenregionen. Hutband und breite Krempe sind angesagt, während Hutschmuck wie Schleifen oder Blumen sich aktuell eher zurückhalten.

[i]Fazit:[/i]

Der Winter 2022/2023 lädt dazu ein, sich mit einem stylischen oder klassischen Hut selbstbewusst zu zeigen. Bequeme Passformen, nachhaltige Materialien und schicke Grundformen zeichnen den Trend aus. Viele der diesjährigen Kreationen sind von Bühnenvorbildern aus Kunst, Kultur und Gesellschaft inspiriert.