Gutscheinkauf im Webshop der SWLB

Für die Kunsteisbahn, Bäder und Saunalandschaft der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim können jetzt einfach Gutscheine über den SWLB-Webshop gekauft und als Weihnachtspräsent verschickt werden. Das heißt: stressfreies Shoppen zu allen Tageszeiten, wann immer Sie Zeit und Lust haben. So teilen Sie Ihre Bade- und Eislauffreude gleich mit Ihren Liebsten – denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Auch ist Schluss mit Schlange stehen: Schneller und bequemer geht’s jetzt dank Handy- und print@home-Ticket ins erfrischende Nass in Ludwigsburg und Kornwestheim. Einfach bestellen und über das Drehkreuz direkt ins Bad gelangen – ganz ohne Wartezeit an langen Schlangen.

Der Webshop macht das Einkaufen einfach: Bequem Gutscheine für das Winterhighlight Kunsteisbahn Ludwigsburg und die Bäder der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim einbuchen und die garantierte Freude online verschenken. Der Webshop der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim bietet die Möglichkeit, Gutscheine zu bestellen und direkt zu verschicken, flexible Tickets fürs Smartphone oder print@home und die Option den Kontostand der Geldwertkarte zu prüfen und aufzuladen.

Mehr Infos: www.SWLB.de/webshop