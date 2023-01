Haartrends 2023 – diese Frisuren sind nun angesagt

Neues Jahr, neues Haarglück? Für 2023 gibt es einige Stylingtipps und Haartrends, die sich sehen lassen können. Mit den nachfolgenden Inspirationen lässt sich zumindest für jeden Haartypen und Geschmack die passende Frisur finden.

Welche Haartrends sind 2023 in Mode?

Viele Menschen verbinden mit dem neuen Jahr Veränderungen. Einige möchten mit dem Sport beginnen oder ihre Ernährung überdenken. Andere denken hingegen über eine Typveränderung nach. Mit einer neuen Frisur lässt sich ein erster Schritt in die richtige Richtung waren. Doch was sind die Haartrends 2023?

Haartrend 1: Der Mixie

Kurzhaarfrisuren sind schon seit längerer Zeit beliebt. Wir alle kennen schließlich den Bob oder den Pixie. Mit dem Mixie kommt jedoch ein neuer Frisurentrend auf. Hierbei handelt es sich um eine gelungene Mischung aus Pixie-Cut und Mullet. Demnach fallen die Haare am Oberkopf kurz und fransig aus, sind im Nacken jedoch länger gehalten. Dieser scheinbare Vokuhila-Trend ist eindeutig für mutige Haartypveränderungen geeignet.

Kleiner Tipp: Nutze etwas Gel oder Wachs, um der Frisur mehr Halt und Bewegung zu verleihen. Mehr braucht es nicht für diesen angesagten Haartrend 2023.

Haartrend 2: Wet Waves

Der Wet Hair Look ist zugegeben keine Neuheit. Schon seit vielen Jahren gilt er als ideale Lösung, schnelle Frisuren zu zaubern. Über die Jahre hat die Beliebtheit dieses Haartrends kaum abgenommen. Auf den Runways in allen Ländern ist der Look immer noch gang und gäbe. Nun kommt eine Erweiterung auf uns zu: Die Wet Waves. Der Look wird dazu mit Haargel oder Haarwachs einfach in aufregende Wellen geformt. Somit gelingt es, den Sleek Look noch aufregender und abwechslungsreicher zu gestalten. Mit einem ausdrucksstarken Make-up ist es zudem möglich, diesen Haartrend geschickt in Szene zu setzen.

Haartrend 3: Half-up

Schnell und einfach gelingt dieser Haartrend 2023, der vor allem für mittellanges bis langes Haar geeignet ist. Beim Half-up wird einfach der halbe Haarbereich am Oberkopf zu einem straffen Zopf zusammengebunden. Dazu kann neben einem Haargummi auch eine Spange hilfreich sein. Somit lässt sich ganz einfach die Haarpracht teilweise geöffnet und teils mit Zopf kombinieren. Das ist perfekt, um die Haarlänge zu zeigen, aber das Gesicht dennoch freizuhalten. Dieser Look eignet sich übrigens für glattes Haar ebenso gut wie für Mähnen mit Locken oder Wellen.

Haartrend 4: Mittelscheitel

Er ist zurück – der allseits beliebte Mittelscheitel. Einst verdrängt vom Seitenscheitel konnte sich diese Scheitelversion jetzt wieder gekonnt hervortun. Dabei gelingt der Mittelscheitel nicht nur optimal bei langen Haaren, sondern kann auch für Bob Frisuren zum Einsatz kommen. Wichtig ist, die Haaraufteilung mittig vorzunehmen und akkurat zu arbeiten. Je sorgfältiger der Mittelscheitel, desto stilvoller kann er in Erscheinung treten.

Haartrend 5: Bangs

Sie liegen immer mal wieder im Trend und sorgen für gelungene Haartypveränderungen - mit einem Pony, der sowohl mittellangen als auch langen Haaren hervorragend steht, ist es möglich, die Stirnpartie geschickt zu kaschieren. Für 2023 sind vor allem Wispy Bangs angesagt. Diese Ponyform fällt locker in die Stirn und kommt in zarten, ausgedünnten Strähnen. Somit lässt sich eine hervorragende Haarveränderung vornehmen, die garantiert auffällt.

Haartrend 6: Sanfte Wellen und große Locken

Lange Haare sind auch 2023 beliebt. Dabei geht der Langhaartrend in zwei Richtungen: Entscheide dich für einen glatten Haarschopf oder wähle weiche Wellen. Auch große Locken sorgen für einen Blickfang. Wer kaum über eine wallende Mähne verfügt, kann eine hochwertige Haarverlängerung für einen neuen Look vornehmen. Mit hochwertigen Extensions, die vom Profi gesetzt werden, lässt sich eine radikale Typveränderung erzielen, die für Aufsehen sorgt.